Indus Aktie steht für eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft mit Stand Heute insgesamt 48 Beteiligungen in den Segmenten Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Mit einem Umsatz von rund 1,7 Mrd EUR in 2021.Und für 2022 erwartet die INDUS Gruppe (ISIN: DE0006200108) immerhin - nach einer Anpassung am 10.08.2022 - noch einen höheren Konzernumsatz zwischen 1,90 und 2,00 Mrd EUR aus. Das EBIT werde von gestiegenen Materialpreisen im Segment Fahrzeugtechnik und absehbaren Steigerungen bei Personal- und Energiekosten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...