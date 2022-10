Der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch BioNTech bastelt weiter fleißig an einer erfolgreichen Zukunft. Wie das Unternehmen nun bekannt gab, soll bereits in Kürze die erste Impfstoff-Produktion in Afrika aufgebaut werden. Das notwendige Equipment will BioNTech schon in den nächsten Wochen in Container verladen und nach Afrika verschiffen. Dort soll dann eine eigenständige Produktion des Impfstoffs möglich sein.

Bisher muss Afrika die Impfstoffe allesamt importieren, wobei erst ein Bruchteil aller Afrikaner vollständig geimpft ist. Die Absatzchancen für einen BioNTech-Impfstoff sind demnach gigantisch. Damit sichern sich die Mainzer den nächsten Riesen-Markt. Los geht es mit der Produktion in Ruanda, weitere Produktionsstätten sind dann im Senegal und eventuell in Südafrika geplant.

Die BioNTech-Aktie ist momentan sehr volatil. So fiel die Aktie zuletzt ...

