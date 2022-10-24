Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Purchases of own shares from October, 17th to October, 21st 2022
Name of the Issuer
Identity code of the Issuer
Day of the
Identity code of the financial
Total daily volume (in
Daily weighted
Market (MIC
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
10/19/2022
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61,5452
XPAR
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
10/20/2022
FR0014000MR3
5.000
62,0924
XPAR
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
10/21/2022
FR0014000MR3
5.000
61,6784
XPAR
TOTAL
15.000
61,7720
Name of the Issuer
Identity code of the Issuer
Name of the Broker
Identity code of the Broker
Day/Hour of the
Identity code of the
Price per unit
Currency
Quantity bought
Identity code
Reference number of the transaction
Purpose of the buyback
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:00:05
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62,6000
EUR
24
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:00:56
FR0014000MR3
62,2600
EUR
96
XPAR
h6tHWjAUSyywWIyj8W_CWAA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:03:32
FR0014000MR3
62,2000
EUR
100
XPAR
n6S-j-vlSmGbTJ_Zjx-edQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:06:29
FR0014000MR3
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EUR
101
XPAR
J68JTgSAQbOH2Ih8rXkI2gA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:14:34
FR0014000MR3
61,9200
EUR
89
XPAR
wcxKnhl1RLuuGf6L-ZSklwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:20:58
FR0014000MR3
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EUR
109
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:32:17
FR0014000MR3
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EUR
96
XPAR
mKgvUeq6T0uf-2coRVBBSgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:37:30
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EUR
109
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:39:32
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61,6200
EUR
63
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:55:43
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EUR
90
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 09:55:43
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62,1200
EUR
95
XPAR
i-pSJxMgQ5WbF06_twyxogA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 10:05:28
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EUR
106
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 10:17:27
FR0014000MR3
62,5200
EUR
100
XPAR
fsXp8o9kQqSIRZvH6WmARAA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 10:25:35
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61,6400
EUR
81
XPAR
TmbmAIqrRU-ELkvrhPl9wgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 10:25:36
FR0014000MR3
61,6400
EUR
9
XPAR
7J2iCXbASHa8VQbLTI-ivgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 10:43:38
FR0014000MR3
61,6400
EUR
98
XPAR
JFILbxorR6mBuGJLKPuSXwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 10:58:31
FR0014000MR3
61,8600
EUR
79
XPAR
KoHlgLF5Tw2jBBaAx7h0_gA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 10:58:31
FR0014000MR3
61,8600
EUR
16
XPAR
SYIIBZBeS_Ke7FKR1NRgKgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 11:02:18
FR0014000MR3
61,6600
EUR
107
XPAR
VyXY_SuuQjOz2n5SN_qDlgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 11:38:33
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61,8000
EUR
90
XPAR
C0xrIo14SW28ov9q-s07kQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 11:39:35
FR0014000MR3
61,7200
EUR
101
XPAR
C0WAFQQzS0q1ouFrfA2CYgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 11:39:35
FR0014000MR3
61,7200
EUR
103
XPAR
Llo2mXATQ4mgNaz9P-6GDQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 11:49:26
FR0014000MR3
61,5800
EUR
44
XPAR
OyuAQOZtRbiB9Aj3VAwy8gA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 11:49:26
FR0014000MR3
61,5800
EUR
14
XPAR
CxYgpwaqQ2K87Borkb93wQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 11:49:26
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61,5800
EUR
36
XPAR
ORRIKm01Qxa2P-lJOtgBCQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 12:21:05
FR0014000MR3
61,2200
EUR
89
XPAR
j7K6VOOtQBuAc8HtaXYvtwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 12:22:06
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61,1400
EUR
103
XPAR
Scc_lJIkRhOJRk9ScwNq3wA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 12:50:44
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EUR
93
XPAR
f7a_oTxPS9mq0u9enJHXKgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 12:50:44
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61,2000
EUR
97
XPAR
mTB-cQLPSkipjasu2HN7PwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 13:11:00
FR0014000MR3
61,4000
EUR
100
XPAR
-zx66E7ETii8PeJ33pVgKgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 13:42:33
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EUR
91
XPAR
55CXOkK_SNK_8s_t99TNNQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 13:42:33
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61,3600
EUR
89
XPAR
BEiH5qOXTHin0ByEq6gwXAA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 14:15:41
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61,3800
EUR
18
XPAR
oqT3vR68QDeP79elsx6f6wA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 14:15:45
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72
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 14:28:45
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EUR
108
XPAR
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MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 14:28:45
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61,5200
EUR
105
XPAR
6ugzc8gQTwSlZqffSUcHHQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 14:45:30
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96
XPAR
41uUB8_dTcaJsmIpSRugrgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 14:53:18
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61,5600
EUR
10
XPAR
7oPTjkA8Tu2igDambuzNpgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 14:53:20
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61,5200
EUR
33
XPAR
Vv0yiAavTPOR31uNelGGAQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 14:53:20
FR0014000MR3
61,5200
EUR
56
XPAR
SBLJOig0TIK1T4teYN8d_AA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:07:22
FR0014000MR3
61,2000
EUR
88
XPAR
Jca97i1lRPKIBLcOE41c0QA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:15:42
FR0014000MR3
61,3600
EUR
50
XPAR
NX17GEQiSoOULCGymVaWVgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:15:42
FR0014000MR3
61,3600
EUR
72
XPAR
Lqnm_L0GTMq26Am-xmplBwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:32:30
FR0014000MR3
61,4200
EUR
90
XPAR
pmRWTIUVQ9C4qcg-PCUxpgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:32:30
FR0014000MR3
61,4200
EUR
20
XPAR
KCeOFkvBQuyubbQ79864WQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:33:12
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61,3800
EUR
92
XPAR
tqfeUd_7R56QRFMoTbcjawA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:42:26
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61,1000
EUR
93
XPAR
CtJWUbwhSsqMCEKcVuMFKwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:42:26
FR0014000MR3
61,1000
EUR
16
XPAR
E6YF_tK-QiuR_1o74Agz_AA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:42:26
FR0014000MR3
61,1000
EUR
36
XPAR
bbos0_PoSg-RRyWYvIvZGQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:42:26
FR0014000MR3
61,1000
EUR
45
XPAR
QAXGbZfXQS2Q8BHz9nDvogA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:48:39
FR0014000MR3
60,9800
EUR
96
XPAR
CEYV8N4mQ_eYk7bdE1T2OAA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:55:56
FR0014000MR3
61,0000
EUR
94
XPAR
JFC2APB0Rminf7gOwKTVSgA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 15:55:56
FR0014000MR3
61,0000
EUR
3
XPAR
PD0k4-GKRbCyTXYMo4bwuwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 16:06:28
FR0014000MR3
61,1800
EUR
97
XPAR
GTNbFhjgR_-hLGeuMbLQPwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 16:13:06
FR0014000MR3
61,0800
EUR
103
XPAR
4UWAMc0vQKaNbQ6SIvEvZQA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 16:17:30
FR0014000MR3
61,0800
EUR
49
XPAR
IlIQHnV6QsCG9cOi8hS7sAA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 16:22:48
FR0014000MR3
61,4200
EUR
5
XPAR
yX6npL8URluAX6bZZRPG4AA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 16:24:46
FR0014000MR3
61,5000
EUR
93
XPAR
KmqjE6uRTlO2ghH_RAUEXAA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 16:31:28
FR0014000MR3
61,5000
EUR
36
XPAR
YLR6w9E2R--Wf8-inUR1hwA
MAR Regulation Art 5 §2
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
Natixis
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
19/10/2022 16:31:28
FR0014000MR3
61,5000
EUR
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