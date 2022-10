Halle/MZ (ots) -



Palmer hat sich über Jahre immer wieder als Narzisst präsentiert. Und seine Ausritte ins Populistische hatten immer wieder tatsächlich oder vermeintlich Fremde zum Ziel. Sie zeugen von Ressentiments und stehen in einem Gegensatz zu dem, was die Grünen verkörpern.



Palmer lässt seine Mitgliedschaft bis Ende 2023 ruhen. Und er hat sich im Wahlkampf zurückhaltend gezeigt. Doch sollte Palmer in alte Muster zurückfallen, dann wäre es besser, wenn sich die Wege des Tübinger Stadtoberhauptes und der Ökopartei trennen - indem er geht, oder die Partei ihn dazu bewegt.



