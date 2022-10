Der neue Börsendienst FAST BREAK hat die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Jerzt mehr erfahren: https://bit.ly/3z8GSax China's Präsident Xi Jinping hat seine Macht zementiert und sich eine dritte Amtszeit gesichert. Obwohl diese Entwicklung in Europa und den USA für Beunruhigung sorgt, ist für Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, klar: An China führt wirtschaftlich kein Weg vorbei. Der Anteil des Riesen-Reichs an der Weltwirtschaft steigt, während die Bedeutung des Westens abnimmt. "Wir sehen Umbrüche, die es nie zuvor gegeben hat", sagt Hellmeyer bei wallstreet:online TV. 0:00 Einleitung 2:00 Kann die Welt noch ohne China - 5:50 Neue Allianz China/Saudi-Arabien 9:10 Die Scholz-Reise nach China 13:00 Fazit