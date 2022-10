Mit viel Vorschusslorbeeren startet Home Depot in den heutigen Handel. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund zwei Prozent aufwarten. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 282,07 USD zu haben. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Kursverlauf von Home Depot der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Home Depot-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vier Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verläuft bei 292,97 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in ...

