pulsESG, eine wegweisende, auf Software-as-a-Service (SaaS) basierende Plattform, die Unternehmen ein zentrales Dokumentations- und Referenzsystem für Kennzahlen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) anbietet, meldete heute, dass pulsESG von Cornerstone Building Brands als ESG-Plattform für die Erfassung, Verwaltung und Analyse von Daten ausgewählt wurde. Die Technologie ermöglicht es Unternehmen, ESG-Maßnahmen umfassender in ihre Betriebsabläufe zu integrieren und den Rahmen für die Förderung und Messung von Nachhaltigkeitszielen zu schaffen.

Mithilfe der pulsESG-Plattform wird Cornerstone Building Brands die ESG-Kennzahlen aus allen Betrieben berichten und die Erfassung, Integration und Analyse der ESG-Daten aus ERP-, HR-, Lieferketten- und anderen Systemen optimieren. Die Anwendung wird eingesetzt, um die Berichterstattung nach SASB, GRI und anderen Nachhaltigkeitsstandards zu vereinfachen.

"Wir bei Cornerstone Building Brands setzen uns dafür ein, jetzt und für kommende Generationen beim Aufbau von stärkeren Gemeinschaften zu helfen. Die Stärkung unserer ESG-Kapazitäten ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung von nachhaltigeren Außenbaulösungen und durch unsere Partnerschaft mit pulsESG werden wir unsere ESG-Daten schneller und genauer messen und analysieren können", sagte Alena Brenner, Executive Vice President, General Counsel und Corporate Secretary bei Cornerstone Building Brands.

"Sehr gerne wird das pulsESG-Team eine umfassende, integrierte und flexible SaaS-Plattform bereitstellen, die die Maßnahmen von Cornerstone Building Brands zur Erfassung, Analyse und Messung des Fortschritts unterstützen wird", so Murat Sönmez, Mitbegründer und CEO von pulsESG.

"Unsere Technologie bietet eine vollständige Plattform für das ESG-Leistungsmanagement wie etwa Rahmenwerke für die Offenlegung, Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen, THG-Rechner, Benchmarking und Zielsetzung mit vollständigem Audit-Pfad", sagte Inderjeet Singh, Mitbegründer und CTO von pulsESG. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cornerstone Building Brands, um dem Unternehmen dabei zu helfen, durch unsere innovative Plattform rascher die gewünschte Wirkung zu erzielen."

Über Cornerstone Building Brands

Cornerstone Building Brands ist der umsatzstärkste Hersteller von Produkten für den Außenbereich von Wohngebäuden und niedrigen Gewerbegebäuden in Nordamerika. Wir haben unseren Hauptsitz in Cary, N.C. und dienen Privat- und Gewerbekunden bei Neubauten, Reparatur und Renovierung. Unser marktführendes Produktportfolio umfasst Kunststofffenster, Kunststoffverkleidungen, Steinfunier, Metalldächer, Metallwandsysteme und Metallzubehör. Mit einer breiten Multikanal-Vertriebsplattform und ausgedehnten landesweiten Präsenz beschäftigt Cornerstone Building Brands mehr als 20.000 Mitarbeiter an Produktions-, Vertriebs- und Bürostandorten in ganz Nordamerika. Verantwortung mit Blick auf die Unternehmensführung sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind in unserer Kultur verankert. Mit Engagement wollen wir einen positiven Beitrag zu den Gemeinden leisten, in denen wir leben, arbeiten und handeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.cornerstonebuildingbrands.com.

Über pulsESG

2021 gegründet, setzt sich die gemeinnützige Gesellschaft pulsESG dafür ein, zweckorientierte Unternehmen dabei zu bestärken, ihren ESG-Fußabdruck mit einer integrierten und umfassenden SaaS-Plattform für Compliance-Tracking und Einblicke zu verwalten und zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.pulsESG.com. LinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

