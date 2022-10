Das neue Attack Surface Intelligence-Modul und der Cyber Risk Intelligence-Service ermöglichen es Sicherheitsteams, Bedrohungen durch kontextabhängige und maßgeschneiderte Informationen einen Schritt voraus zu sein

SecurityScorecard, der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheits-Ratings, gab heute die Einführung von zwei Cyber-Bedrohungsintelligenz-Lösungen bekannt, die einen unübertroffenen Überblick über die globale Belastung von Unternehmen durch Cyberrisiken anbieten. Diese neuen Angebote, Attack Surface Intelligence (ASI) und Cyber Risk Intelligence (CRI), stellen Sicherheitsteams kontextbezogene Informationen, zusammengefasste Ansichten und angereicherte Abhilfemaßnahmen zur Verfügung, die vom Praktiker bis zur Vorstandsetage verständlich und umsetzbar sind.

"Die Erweiterung der Sicherheitsprogramme unserer Kunden um ausgefeilte Cyber- und Angriffsdaten ist eine logische Konsequenz", sagt Simon Hunt, Chief Product Officer von SecurityScorecard. "Unsere robuste kontextualisierte und attributive Intelligenz, die von Experten für Cyber-Bedrohungen gebaut wurde, hat unsere Sicherheitsbewertungen seit über einem Jahrzehnt vorangetrieben und in Kombination mit den Leistungen unseres Intelligence-Teams ermöglicht sie es Kunden, die tiefer gehen und mehr Transparenz haben wollen, das "Warum" und "Wie" selbst der komplexesten Bedrohungen zu verstehen."

Attack Surface Intelligence (ASI)

SecurityScorecard's Attack Surface Intelligence gibt Benutzern eine in die SecurityScorecard Bewertungsplattform gebaute Suchmaschine an die Hand, mit der sie kritische Bedrohungen über ihre globale Angriffsfläche identifizieren, kontextualisieren und priorisieren können. So können Kunden die nächsten Schritte des Angreifers verstehen, zuversichtlich fundierte Entscheidungen treffen und Störungen reduzieren. Die Lösung löst eine Reihe kritischer Herausforderungen, denen sich Cybersicherheitsteams heute stellen müssen, einschließlich:

Bedrohungsermittlungen: Konsolidieren Sie vorhandene Informationsquellen, um über die Nutzung von APIs oder Plattformen kontextbezogene Informationen über Bedrohungen, Schwachstellen, durchgesickerte Anmeldeinformationen und mehr zu erhalten.

Konsolidieren Sie vorhandene Informationsquellen, um über die Nutzung von APIs oder Plattformen kontextbezogene Informationen über Bedrohungen, Schwachstellen, durchgesickerte Anmeldeinformationen und mehr zu erhalten. Lieferanten-Risiko-Management: Verbessern Sie Ihren Überblick über Bedrohungen und kritische Schwachstellen, die die Sicherheit Ihrer Lieferkette beeinträchtigen.

Verbessern Sie Ihren Überblick über Bedrohungen und kritische Schwachstellen, die die Sicherheit Ihrer Lieferkette beeinträchtigen. M&A Due Diligence: Überprüfen Sie schnell die Sicherheitslage und die Risiken, die mit Ihren Fusions- und Übernahmezielen (M&A) verbunden sind.

Überprüfen Sie schnell die Sicherheitslage und die Risiken, die mit Ihren Fusions- und Übernahmezielen (M&A) verbunden sind. Überprüfung von Cyber-Versicherungsnehmern: Identifizieren Sie aktive Bedrohungen und Risiken im Zusammenhang mit Ihren Versicherungsnehmern.

Identifizieren Sie aktive Bedrohungen und Risiken im Zusammenhang mit Ihren Versicherungsnehmern. Regulierungsbehörden und Regierungsstellen: Überwachen Sie aktive Bedrohungen auf nationaler und geografischer Ebene, schützen Sie kritische Infrastrukturen und wichtige Dienste.

Cyber Risk Intelligence (CRI)

Der vom SecurityScorecard Threat Research, Intelligence, Knowledge, and Engagement (STRIKE) Team angebotene Cyber Risk Intelligence Service nutzt die Leistung von expertengeleiteten, menschlichen Analysen in Verbindung mit tiefgreifenden nachrichtendienstlichen Quellen, einschließlich ASI, um Unternehmen Klarheit und maßgeschneiderte Ratschläge zur Risikominderung zur Verfügung zu stellen. Mit CRI können Unternehmen ihre Bedrohungsanalyse-Teams mit berichtsfähigen Informationen ausstatten, um strategische Entscheidungsträger proaktiv zu informieren und Risikokontrollen zu priorisieren.

CRI umfasst zwei Angebote:

CRI Core beleuchtet proaktiv die Belastung eines Unternehmens durch externe Cyber-Bedrohungen, die von den internen Sicherheitskontrollen nicht erkannt werden, einschließlich durchgesickerter Zugangsdaten, gefälschter Domains, Hacker-Chatter und Unterschriften von Advanced Persistent Threats (APT), die zur Aufklärung beitragen.

Die benutzerdefinierten Untersuchungen von CRI ermöglichen es Unternehmen, mit dem STRIKE-Team von SecurityScorecard zusammenzuarbeiten, um ihre Anforderungen an Bedrohungsanalysen zu erfüllen. Beispiele für benutzerdefinierte Untersuchungen umfassen die Analyse bösartiger E-Mails, die Entdeckung von Datenlecks und Code, die Analyse von Malware, die Untersuchung von Cyber-Mobbing, Hacktivismus, Botnet-Überwachung und mehr.

Das STRIKE-Team von SecurityScorecard ist das Eliteteam des Unternehmens von Cybersicherheitsexperten, die zusammen mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Untersuchung und Erforschung von Cybersicherheit haben. Die Mitglieder des STRIKE-Teams haben unterschiedliche Vorbildungen und Erfahrungen in der Arbeit mit Nachrichtendiensten, Spezialeinheiten und Cyber-Bedrohungsanalyse-Teams der Fortune 50.

"Die Kombination von CRI und ASI stellt einen kritischen Vorteil für Unternehmen dar, die danach streben, den Bedrohungsakteuren stets einen Schritt voraus zu sein", sagte Ryan Sherstobitoff, Senior Vice President of Threat Research and Intelligence bei SecurityScorecard. "Durch die Zusammenarbeit mit dem STRIKE-Team von SecurityScorecard haben Unternehmen eine Erweiterung ihrer Bedrohungsanalyse-Teams und können ihr Cyber-Risiko deutlich reduzieren, während sie ihre Netzwerke besser vor aktiven und neuen Bedrohungen schützen."

ASI gewährt Kunden Zugang zu den branchenweit vertrauenswürdigen und robusten Data Lakes von SecurityScorecard, um Bedrohungen zu untersuchen. CRI fügt die unvergleichliche Forschung und Analyse des STRIKE-Teams von SecurityScorecard hinzu, um spezifische Anforderungen zu erfüllen und das Unternehmen über kritische Bedrohungen zu informieren, die den Betrieb und den Ruf der Marke negativ beeinflussen könnten.

Mehr Informationen zu den Lösungen von ASI und CRI finden Sie hier:

