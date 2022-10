Das Insolvenzgericht hat eine Genehmigung für den Kauf von Voyager durch die Krypto-Börse FTX erteilt. Allerdings müssen die Kunden noch dem vorgestellten Plan zustimmen. Celsius, Three Arrows Capital oder Nuri: Nach einem starken Jahr 2021 mussten diese Unternehmen 2022 Insolvenz anmelden. Ein weiteres Unternehmen aus dem Kryptosektor, das es nicht durch den Bärenmarkt geschafft hat, war Voyager. Der Krypto-Lending-Anbieter aus Kanada war selbst in Three Arrows Capital investiert. Nach der Pleite des Krypto-Hedgefonds reichte wenig später auch Voyager die Insolvenz ein. Kurios: Nur wenige Wochen darauf zahlte Voyager Boni in Höhe von 1,6 Millionen Dollar an Beschäftigte aus. Zumindest hatte Voyager es den Kunden ermöglicht, Dollar-Guthaben ab August auszuzahlen. Auf ihre Kryptowährungen warten Voyager-Kunden noch immer ...

