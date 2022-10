BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach jahrelangem Dauerstreit zwischen der EU und Großbritannien hat EU-Ratschef Charles Michel den designierten neuen britischen Premier Rishi Sunak an den Wert von Kooperation und Stabilität erinnert. Der Belgier gratulierte Sunak am Montag auf Twitter dazu, dass er neuer Regierungschef in London wird. Zugleich schrieb Michel: "Nur gemeinsam können wir uns den gemeinsamen Herausforderungen stellen... und Stabilität ist der Schlüssel, sie zu bewältigen." Das Verhältnis zwischen Brüssel und London war in den vergangenen Jahren rund um den britischen Austritt aus der Staatengemeinschaft angespannt./wim/DP/nas