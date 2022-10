LONDON (dpa-AFX) - Die formelle Ernennung von Rushi Sunak zum neuen britischen Premierminister soll frühestens am Dienstag stattfinden. Die Amtsgeschäfte würden nicht mehr am Montag von der scheidenden Regierungschefin Liz Truss an Sunak übergeben, teilte ein Sprecher der Downing Street der britischen Nachrichtenagentur PA am Nachmittag mit. Zuvor hatte sich Sunak im parteiinternen Rennen um das Amt durchgesetzt. Derzeit würde der Zeitplan des Machtwechsels abgestimmt, hieß es. Berichten zufolge gilt der Dienstag dafür als wahrscheinlich.

König Charles III. reiste Berichten zufolge am Montag von seinem ostenglischen Landsitz Sandringham aus nach London. Die konstitutionellen Regeln sehen vor, dass die scheidende Premierministerin bei ihm formell um Entlassung bittet, und der Monarch anschließend den künftigen Premier offiziell mit der Bildung einer Regierung beauftragt./swe/DP/nas