Amkor Technology, Inc. (Nasdaq: AMKR), ein führender Anbieter von Packaging- und Qualitätstest-Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie, wird europäische Initiativen zur strategischen Regionalisierung der Halbleiterproduktion für die Automobilindustrie unterstützen.

Die Zahl der Anwendungen für Automobil-Halbleiter steigt weiter an: Elektrifizierung, Karosserieelektronik und Konnektivität bis hin zu ADAS und Infotainment. Durch seinen Fertigungsstandort in Porto, Portugal, ist Amkor optimal positioniert, um der Europäischen Union bei ihren Anstrengungen für eine Regionalisierung des Automobil-Halbleitermarktes zu helfen.

"Bei den Automobil-Halbleiteranwendungen wird die Drahtbonden- zunehmend von der Flip-Chip-Technologie abgelöst", berichtet Kevin Engel, Amkors CVP, Flip Chip/Wafer Services Business Unit. "Die Designs setzen immer mehr auf Fan-out-Lösungen mit einer größeren Zahl integrierter Chips je Gehäuse sowie auf größere Systeme, die Multi-Die- und Wafer Level Chip Scale-Packages miteinander kombinieren. Diese Lösungen helfen den Automobil-OEMs, die Herausforderungen beim Übergang zu intelligenteren Fahrzeugen mit mehr Konnektivität und richtungweisenden Sicherheitsfunktionen zu bewältigen. Qualitätsprüfungen in der Automobilindustrie sind ebenfalls ein wichtiger Anwendungsbereich dieser Lösungen. Amkor ist der einzige Tier-1-OSAT in Europa, der volumenstarke, anspruchsvolle Halbleitergehäuse fertigt und diese hochentwickelten Fähigkeiten an unserem Standort in Portugal bereitstellt."

Die Investitionen von Amkor in die Fertigungskapazitäten seines portugiesischen Werks ermöglichen dem Unternehmen, die Agilität der regionalen Lieferkette zu erhöhen. Während das EU-Chipgesetz weiter Fahrt aufnimmt, ist Amkor mit seiner 500.000 Quadratmeter großen, nach IATF 16949 zertifizierten Fertigungsanlage in Porto gut gerüstet, um die führenden Konzerne der EU-Automobilindustrie zu unterstützen. Amkor bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie mit und ist in sieben Ländern der Welt IATF-zertifiziert. Amkor hat die Kapazitäten und Fähigkeiten seiner weltweiten Präsenz im Bereich der modernen Packaging-Lösungen direkt in die regionale europäische Lieferkette eingeführt.

In Europa ansässige Amkor-Kunden haben die strategischen Vorteile des portugiesischen Standorts bereits erkannt:

"Amkor Technology ist ein zuverlässiger Partner von Infineon. Aufgrund seiner geografischen Nähe zu unseren europäischen Automobilkunden und den europäischen Innovationszentren von Infineon ist der portugiesische Amkor-Standort gut aufgestellt und bietet die erforderliche Flexibilität, um unsere globale Halbleiterlieferkette weiter zu stärken", so Alexander Gorski, Infineon Executive Vice President, Operations.

"GF strebt den Ausbau seines europäischen Produktionsnetzes an, um regionale und globale Kunden zu unterstützen, insbesondere aus der Automobilbranche. Amkors Pläne, in OSAT-Dienstleistungen für die Automobilindustrie in Portugal zu investieren, werden dringend benötigte Kapazitäten innerhalb der EU schaffen und die amerikanisch-europäische Halbleiterlieferkette erweitern", kommentiert Mike Hogan, Chief Business Officer, GlobalFoundries.

"Der Fertigungsstandort von Amkor in Portugal wird das ST-Lieferkettennetz in Europa erweitern. Seine Dienstleistungen bringen zusätzliche Montage- und Testkapazitäten in die Region unserer EMEA-Backend-Fabriken in Malta und Marokko, um unsere europäischen und globalen Kunden zu bedienen", so Fabio Gualandris, EVP und Head der Backend-Fertigungs- und Technologiebereiche bei STMicroelectronics.

In dieser wichtigen Phase der Halbleiterindustrie sind Hersteller und Zulieferer Risiken im Zusammenhang mit politischen, industriellen, technologischen und finanziellen Störungen ausgesetzt. Durch seinen globalen Kundensupport und seine regionale Präsenz für die europäische Automobilindustrie verfügt Amkor über die besten Voraussetzungen, um die EU dabei zu unterstützen, die Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten und die nächste Generation wettbewerbsfähiger Automobillösungen bereitzustellen. Um mehr über die Fähigkeiten von Amkor für die Automobilindustrie und den Standort in Portugal zu erfahren, besuchen Sie amkor.com/ATEP.

Über Amkor Technology, Inc.

Amkor Technology, Inc. ist einer der weltweit größten Anbieter im Segment der ausgelagerten Halbleitergehäuse- und Testdienstleistungen. Amkor wurde 1968 gegründet und übernahm eine Vorreiterrolle bei der Auslagerung von IC-Packaging und -Tests. Heute ist das Unternehmen strategischer Fertigungspartner für weltweit führende Halbleiterhersteller, Foundries und Elektronik-OEMs. Die Betriebsstruktur von Amkor umfasst Fertigungsbetriebe, Produktentwicklungszentren sowie Vertriebs- und Kundendienst-Niederlassungen in den wichtigsten Produktionsregionen für Elektronikteile in Asien, Europa und den USA. Nähere Informationen unter amkor.com.

