DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. Oktober 2022

=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q 06:50 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten-Telefonkonferenz) 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q 07:25 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 1H 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 3Q (10:00 Media Call) 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe August *** 09:00 DE/Wiederaufbaukonferenz Ukraine, Berlin *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 83,6 zuvor: 84,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 92,5 zuvor: 94,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 75,0 zuvor: 75,2 *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe PROGNOSE: +8,1% gg Vq 2. Veröff.: +8,1% gg Vq 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: -14,0 zuvor: -11,8 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 106,3 zuvor: 108,0 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q 19:55 US/Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) Rede bei Veranstaltung Money 20/20 USA 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q *** 22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

October 25, 2022 00:14 ET (04:14 GMT)

