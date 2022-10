Der biologische Pflanzenschutz soll in der EU einfacher zugänglich gemacht werden und dazu hat die EU-Kommission neue Regeln beschlossen. So können Mikroorganismen als Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln schneller zugelassen werden und Landwirte können damit chemische Pflanzenschutzmittel besser ersetzen, so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV). Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...