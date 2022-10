Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Christian Schmitt zum Chief Technology Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Cembra ernannt



25.10.2022 / 07:00 CET/CEST



Zürich - Als Teil der Ende 2021 vorgestellten strategischen Neuausrichtung schafft Cembra eine moderne, zukunftsorientierte Technologielandschaft zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Dazu wurde Christian Schmitt per 1. November 2022 zum Chief Technology Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Cembra ernannt. Christian Schmitt übernimmt ab dem 1. November 2022 die Leitung des Unternehmensbereichs Technology und wird Mitglied der Geschäftsleitung von Cembra. Als Chief Technology Officer verantwortet er die technische Umsetzung der Strategie und Digitalisierung der Prozesse. Er berichtet an CEO Holger Laubenthal. Holger Laubenthal: «Mit der zunehmenden Digitalisierung verändern sich die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden. Dieser Entwicklung tragen wir Rechnung und haben unsere Strategie Ende letzten Jahres entsprechend neu ausgerichtet. Mit Christian Schmitt haben wir die ideale Besetzung, um die dazugehörenden Programme in den Bereichen Digitalisierung und Technologie fokussiert umzusetzen und konnten mit der Certo! Mastercard, der Cembra App sowie unseres neuen Data Center bereits erste zentrale Projekte realisieren.» Christian Schmitt: «Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen seitens Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Wir wollen unser Betriebsmodell vereinfachen und eine moderne Technologielandschaft schaffen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Entsprechend essentiell sind die Prozess- und Systemanpassungen für das Vorantreiben unserer digitalen Transformation.» Christian Schmitt ist seit Mitte März 2022 Chief Transformation Officer bei Cembra, seit Juli leitet er zudem interimistisch den Bereich Technology. Nebst früheren beruflichen Stationen war er davor Executive Vice President - Clients and Markets Leader EMEA bei UnitedLex und von 2008 bis 2020 bei PwC Switzerland, zuletzt als Global Relationship Partner für eine Schweizer Grossbank sowie Global Wealth Leader. Christian Schmitt hat an der accadis Hochschule Bad Homburg International Business studiert und verfügt über einen IMBA in General Management der Stockholm School of Economics. Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications,

