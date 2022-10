Evan Tzanis zum Chief Operating Officer ernannt

Seth Schulman, M.D., als Chief Medical Officer neu hinzugekommen

Umwandlung aller früheren Anleihen in Vorzugsaktien

Neuraptive Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige Therapeutika und Medizinprodukte entwickelt, um den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten mit peripheren Nervenverletzungen zu decken, hat wichtige Änderungen in der Führung und Finanzlage bekannt gegeben.

Evan Tzanis wurde zum Chief Operating Officer und Executive Vice President of Research and Development ernannt. Seit seinem Eintritt bei Neuraptive 2019 fungiert Tzanis als Executive Vice President of Research and Development. Er wird weiterhin Robert Radie, Chairman und CEO, unterstehen. Tzanis konnte das Unternehmen von einem präklinisch ausgerichteten Unternehmen zu einem mit der klinischen Phase der Entwicklung befassten Unternehmen mit Genehmigungen für zwei aktive neue Prüfpräparate (IND) und zwei laufenden klinischen Studien der Phase 2 mit Fast-Track-Status führen. Auch hat Tzanis eine wesentliche Rolle bei der Steuerung des Unternehmens durch bedeutende organisatorische Veränderungen und bei der Mittelbeschaffung gespielt.

Außerdem ernannte das Unternehmen Seth Schulman, M.D., zum Chief Medical Officer, der in dieser Rolle Tzanis unterstellt ist. Dr. Schulman war zuvor als Berater für das Unternehmen tätig. Dr. Schulman verfügt über große Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung. Von 2004 bis 2019 war er bei Wyeth und Pfizer Pharmaceuticals in verschiedenen Positionen mit zunehmender Verantwortung in der klinischen Forschung tätig und 2014 wurde Dr. Schulman Head of Clinical Sciences Excellence and Innovation im Geschäftsbereich Global Innovative Pharma. Bevor Dr. Schulman zu Wyeth Pharmaceuticals kam, war er pädiatrischer Nephrologe am Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) und Associate Professor für Pädiatrie und Chirurgie an der Fakultät der University of Pennsylvania School of Medicine. Dr. Schulman hat Hunderte von klinischen Studien und mehrere Produktzulassungen in verschiedenen therapeutischen Bereichen, einschließlich der Neurologie, direkt betreut.

"Mit der Ernennung von Herrn Tzanis zum Chief Operating Officer wird sein Erfolg beim Aufbau leistungsfähiger Teams und der Erzielung guter Ergebnisse gewürdigt", so Robert Radie, Chairman und CEO bei Neuraptive. "Zu seinen erweiterten Aufgaben gehören die Überwachung und das Management der Produktion, der Qualitätssicherung, der regulatorischen Angelegenheiten und anderer wichtiger interner Unternehmensbereiche."

"Dr. Schulman ist Arzt und Wissenschaftler. Auch ist er ein klinischer und betrieblicher Leiter mit umfassender Erfahrung in der Beaufsichtigung und Leitung von End-to-End-Studien in der klinischen Forschung und Entwicklung. Ich freue mich, ihn im Team von Neuraptive zu haben. Die Ernennung von Herrn Tzanis und die Einstellung von Dr. Schulman dienen dem kontinuierlichen Fortschritt des Unternehmens im Hinblick auf die letztendliche Einreichung des NDA-Antrags für sein Hauptprogramm NTX1-001."

Schließlich legte das Unternehmen eine Aktualisierung der Finanzlage vor, wobei alle bisherigen Schulden in Eigenkapital umgewandelt wurden. Über 7,5 Mio. US-Dollar an Anleihen wurden in Vorzugsaktien umgewandelt, nachdem das Unternehmen bestimmte Auslösekriterien erfüllt hatte. Das Unternehmen hat derzeit keine ausstehenden Schulden.

Neuraptive Therapeutics, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige Therapeutika und Medizinprodukte entwickelt, um den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten mit peripheren Nervenverletzungen zu decken. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.neuraptive.com.

