Der Hersteller von Computerzubehör ist im vergangenen Quartal im Gegenwind von nachlassenden Verkäufen und steigender Inflation gestanden.Lausanne - Logitech ist im zweiten Quartal im Gegenwind von nachlassenden Verkäufen und steigender Inflation gestanden. Somit hat der Hersteller von Computerzubehör den Rekordabsatz des Vorjahres nicht mehr erreicht. In den Monaten Juli bis September schrumpfte der Logitech-Umsatz um 12 Prozent auf 1,15 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanisch-schweizerische Unternehmen am Dienstag in einer...

