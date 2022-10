ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 125 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Ausmaß der jüngsten Gewinnwarnung sei größer gewesen als erwartet, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das eigentliche Problem des Sportartikelherstellers sei jedoch, wie lange ein neues Management brauchen werde, um Lagerbestände abzubauen und neue Produkt- und Marketinginitiativen zu entwickeln. Sollten die bestehenden Pläne sogar übernommen werden, dürften wirkliche Veränderungen womöglich nicht vor 2025 sichtbar werden./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 04:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

