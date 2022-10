The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.10.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.10.2022



ISIN Name

US448579AE22 HYATT HOTELS 2023

US459200JC60 INTL BUS. MACH. 15/22

DE0003252821 AAREAL BANK IS.92 LT2 VAR

XS1225004461 BHP BILLITON FIN.15/22MTN

DE000HLB09E8 LB.HESS.-THR. E0515B/002

XS0969341147 AMERICA MOVIL 13/73 FLR B

XS0744577627 EVN AG 12/32 MTN

IE0008365730 AXA ROSEN.E.A.-PAN EU.E.A INVESTMENT

CH0224574647 WALLISER KANT.-BK 13-22

