Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 25-Oct-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

25 October 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 24 October 2022 it purchased a total of 152,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 152,000 Number of ordinary shares purchased 0 Highest price paid (per ordinary share) EUR0.9340 NA Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.9150 NA Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.9283 NA

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 685,777,452 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,787 0.9160 XDUB 08:20:35 00026987621TRDU1 1,885 0.9150 XDUB 08:28:32 00026987671TRDU1 60 0.9150 XDUB 08:28:32 00026987672TRDU1 1,840 0.9160 XDUB 08:28:32 00026987670TRDU1 957 0.9230 XDUB 08:42:03 00026987717TRDU1 870 0.9230 XDUB 08:42:03 00026987713TRDU1 621 0.9230 XDUB 08:42:03 00026987715TRDU1 58 0.9230 XDUB 08:42:03 00026987716TRDU1 1,080 0.9230 XDUB 08:42:03 00026987712TRDU1 114 0.9230 XDUB 08:42:03 00026987714TRDU1 1,849 0.9300 XDUB 08:59:58 00026987830TRDU1 274 0.9300 XDUB 08:59:58 00026987831TRDU1 332 0.9250 XDUB 09:00:10 00026987840TRDU1 1,762 0.9250 XDUB 09:00:10 00026987841TRDU1 3,267 0.9250 XDUB 09:00:10 00026987839TRDU1 1,304 0.9260 XDUB 09:24:05 00026988154TRDU1 523 0.9260 XDUB 09:24:05 00026988155TRDU1 447 0.9250 XDUB 09:24:13 00026988156TRDU1 1,365 0.9250 XDUB 09:24:13 00026988157TRDU1 1,123 0.9240 XDUB 09:25:01 00026988173TRDU1 284 0.9240 XDUB 09:33:00 00026988196TRDU1 751 0.9240 XDUB 09:33:00 00026988194TRDU1 527 0.9240 XDUB 09:33:00 00026988195TRDU1 1,776 0.9240 XDUB 09:33:00 00026988192TRDU1 378 0.9240 XDUB 09:33:00 00026988193TRDU1 909 0.9240 XDUB 09:56:51 00026988285TRDU1 1,000 0.9240 XDUB 09:56:51 00026988284TRDU1 2,088 0.9240 XDUB 09:57:08 00026988287TRDU1 1,948 0.9240 XDUB 10:07:12 00026988401TRDU1 1,437 0.9240 XDUB 10:07:12 00026988400TRDU1 122 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988491TRDU1 539 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988492TRDU1 253 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988493TRDU1 715 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988494TRDU1 413 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988495TRDU1 458 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988496TRDU1 500 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988490TRDU1 830 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988486TRDU1 1,096 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988487TRDU1 682 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988488TRDU1 197 0.9220 XDUB 10:29:40 00026988489TRDU1 212 0.9240 XDUB 10:43:12 00026988595TRDU1 1,589 0.9240 XDUB 10:43:12 00026988596TRDU1 1,018 0.9240 XDUB 10:43:12 00026988593TRDU1 376 0.9240 XDUB 10:43:12 00026988594TRDU1 46 0.9240 XDUB 10:43:12 00026988591TRDU1 1,000 0.9240 XDUB 10:43:12 00026988592TRDU1 721 0.9260 XDUB 10:55:12 00026988655TRDU1 71 0.9260 XDUB 10:55:12 00026988656TRDU1 484 0.9260 XDUB 10:55:12 00026988657TRDU1 488 0.9260 XDUB 10:55:12 00026988658TRDU1 189 0.9260 XDUB 10:58:12 00026988663TRDU1 1,770 0.9270 XDUB 11:17:20 00026988828TRDU1 112 0.9270 XDUB 11:17:20 00026988827TRDU1 280 0.9270 XDUB 11:24:50 00026988868TRDU1 2,191 0.9270 XDUB 11:26:52 00026988895TRDU1 1,929 0.9270 XDUB 11:27:49 00026988902TRDU1 221 0.9270 XDUB 11:27:49 00026988903TRDU1 797 0.9270 XDUB 11:27:49 00026988904TRDU1 69 0.9270 XDUB 11:27:49 00026988905TRDU1 150 0.9270 XDUB 11:27:49 00026988901TRDU1 122 0.9270 XDUB 11:27:49 00026988899TRDU1 104 0.9270 XDUB 11:27:49 00026988900TRDU1 1,820 0.9280 XDUB 11:37:16 00026988936TRDU1 1,826 0.9300 XDUB 12:13:57 00026989162TRDU1 275 0.9300 XDUB 12:13:57 00026989163TRDU1 2,666 0.9300 XDUB 12:13:57 00026989164TRDU1 2,300 0.9300 XDUB 12:13:57 00026989161TRDU1 673 0.9300 XDUB 12:14:01 00026989167TRDU1 215 0.9300 XDUB 12:14:01 00026989168TRDU1 1,849 0.9330 XDUB 12:43:47 00026989394TRDU1 2,106 0.9330 XDUB 12:48:24 00026989436TRDU1 1,917 0.9320 XDUB 12:52:41 00026989494TRDU1 1,863 0.9320 XDUB 12:52:41 00026989495TRDU1 1,896 0.9320 XDUB 13:15:40 00026989659TRDU1 11 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989738TRDU1 820 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989739TRDU1 206 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989740TRDU1 634 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989741TRDU1 130 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989742TRDU1 1,801 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989743TRDU1 1,759 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989744TRDU1 1,758 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989745TRDU1 873 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989746TRDU1 877 0.9320 XDUB 13:30:00 00026989747TRDU1 1,934 0.9310 XDUB 13:50:33 00026989870TRDU1 2,075 0.9310 XDUB 13:50:33 00026989871TRDU1 1,597 0.9300 XDUB 13:55:36 00026989919TRDU1 184 0.9300 XDUB 13:55:36 00026989920TRDU1 1,757 0.9310 XDUB 14:14:20 00026990051TRDU1 1,983 0.9310 XDUB 14:19:52 00026990088TRDU1 1,849 0.9310 XDUB 14:25:38 00026990115TRDU1 1,759 0.9310 XDUB 14:30:44 00026990181TRDU1 2,497 0.9300 XDUB 14:34:57 00026990236TRDU1 3,192 0.9300 XDUB 14:34:57 00026990237TRDU1 2,136 0.9300 XDUB 14:34:57 00026990238TRDU1 974 0.9310 XDUB 14:47:15 00026990399TRDU1 1,780 0.9310 XDUB 14:49:09 00026990415TRDU1 1,790 0.9310 XDUB 14:52:17 00026990438TRDU1 2,026 0.9300 XDUB 14:53:33 00026990455TRDU1 1,013 0.9300 XDUB 14:53:33 00026990456TRDU1 1,926 0.9300 XDUB 14:53:33 00026990457TRDU1 597 0.9300 XDUB 14:53:33 00026990458TRDU1 185 0.9300 XDUB 14:53:33 00026990459TRDU1 588 0.9300 XDUB 15:01:52 00026990635TRDU1 18 0.9300 XDUB 15:01:52 00026990637TRDU1 1,051 0.9300 XDUB 15:01:52 00026990625TRDU1 62 0.9300 XDUB 15:01:52 00026990626TRDU1 70 0.9300 XDUB 15:01:52 00026990633TRDU1 1,138 0.9300 XDUB 15:03:03 00026990666TRDU1 1,769 0.9300 XDUB 15:03:03 00026990665TRDU1 56 0.9290 XDUB 15:06:00 00026990709TRDU1 1,986 0.9270 XDUB 15:08:40 00026990728TRDU1 876 0.9270 XDUB 15:19:24 00026990805TRDU1 964 0.9270 XDUB 15:19:24 00026990806TRDU1 134 0.9270 XDUB 15:23:12 00026990882TRDU1 503 0.9270 XDUB 15:23:12 00026990881TRDU1 29 0.9270 XDUB 15:23:12 00026990880TRDU1 250 0.9270 XDUB 15:24:43 00026990893TRDU1 250 0.9270 XDUB 15:24:43 00026990892TRDU1 226 0.9260 XDUB 15:24:47 00026990898TRDU1 977 0.9260 XDUB 15:24:47 00026990897TRDU1 761 0.9260 XDUB 15:24:47 00026990896TRDU1 3,861 0.9270 XDUB 15:24:47 00026990894TRDU1 659 0.9270 XDUB 15:24:47 00026990895TRDU1 4,166 0.9310 XDUB 15:45:51 00026991056TRDU1 1,374 0.9310 XDUB 15:48:27 00026991070TRDU1 1,788 0.9300 XDUB 15:49:35 00026991084TRDU1 3,524 0.9300 XDUB 15:49:35 00026991085TRDU1 406 0.9330 XDUB 16:02:35 00026991146TRDU1 420 0.9330 XDUB 16:02:35 00026991147TRDU1 1,157 0.9330 XDUB 16:02:35 00026991148TRDU1 136 0.9330 XDUB 16:02:35 00026991145TRDU1 1,529 0.9330 XDUB 16:06:34 00026991174TRDU1 405 0.9330 XDUB 16:06:34 00026991173TRDU1 5,483 0.9330 XDUB 16:08:43 00026991197TRDU1 3,282 0.9340 XDUB 16:18:55 00026991264TRDU1 213 0.9340 XDUB 16:18:55 00026991263TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number

