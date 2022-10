Marqetas globale Plattform für die Ausgabe moderner Karten ermöglicht Raiffeisen ein flexibles, schnelles und umfassendes digitales Banking-Angebot für Kunden in ganz Europa.

Marqeta (NASDAQ: MQ), die globale Plattform für die Ausgabe moderner Karten, gab heute eine Partnerschaft mit der Raiffeisen Centrobank bekannt, um deren Marke Raiffeisen Digital Bank voranzubringen.

Aufbauend auf Marqetas globaler Plattform für die Ausgabe moderner Karten werden die Entwickler der Raiffeisen Centrobank von Marqetas Schnelligkeit und Skalierbarkeit profitieren können, um ein neues digitales Bankprodukt in kürzester Zeit zu entwickeln und die Einführung des Produkts in verschiedenen europäischen Märkten zu beschleunigen. Die Raiffeisen Centrobank wird von Marqetas transparentem Integrationsansatz und den umfassenden offenen APIs profitieren und plant, ein Endprodukt mit modernem Design und schneller Verfügbarkeit zu entwickeln. Die Kunden der neuen Marke Raiffeisen Digital Bank werden über mobile Geräte auf ihre Konten zugreifen können, Zugang zu kontaktlosen Telefon- und Kartenzahlungen haben und Transaktionen einfach nachverfolgen können.

"Wir haben in den letzten Jahren eine wachsende Nachfrage der Konsumenten in unseren Regionen nach einfachen digitalen Bankprodukten mit schneller Reaktionszeit festgestellt", sagte Alexey Kapustin, Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen Centrobank. "Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir eine modulare, moderne Banking-Engine entwickelt, die auf eine der besten Cloud-Lösungen am Markt zurückgreift. Wir freuen uns, durch die Partnerschaft mit Marqeta innovative digitale Kartenprodukte anbieten zu können, die diese neuen Kundenbedürfnisse erfüllen.

"Immer mehr große Finanzinstitute haben Bedarf an innovativen und flexiblen Banklösungen, um mit der Kundennachfrage Schritt zu halten", so Jeff Parker, SVP und Managing Director, International bei Marqeta. "Wir sind stolz darauf, mit der Raiffeisen Centrobank zusammenzuarbeiten, um ihre bestehende Produktpalette mit den neuesten Tools und Funktionen zu ergänzen, die Kunden heute von ihrer Bank erwarten. Wir freuen uns darauf, das weitere Wachstum der Bank zu unterstützen und ihr dabei zu helfen, ihr Geschäft voranzutreiben.

