Von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM Eine zweite Anhebung um 75 Basispunkte in Folge führt auf neutrales Niveau. Die EZB beabsichtigt, ihre Bilanz zu normalisieren. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird auf ihrer Sitzung am 27. Oktober voraussichtlich ihre drei wichtigsten Zinssätze um 75 Basispunkte (Bp) anheben. Unsere Erwartungen: Die EZB wird ihre Zinssätze um 75 Basispunkte erhöhen und damit den Einlagensatz auf 1,50 % anheben. Der EZB-Rat wird erneut bestätigen, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...