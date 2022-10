Bonn (ots) -



Der CSU blickt einem spannenden Jahr entgegen: In 2023 wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt, wann genau ist noch offen. Auf dem Parteitag am 28. und 29. Oktober in Augsburg wollen die Christsozialen die Weichen für einen erfolgreichen Wahlkampf und ebensolchen Wahlausgang stellen. Zwar sehen jüngste Umfragen die Regierungskoalition der CSU mit den Freien Wählern weiter vorn, doch an Boden gutmachen oder gar zu früherer Stärke zurückfinden, können die Christsozialen derzeit nicht. Auch CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder selber sehen die Meinungsumfragen aktuell weit entfernt von seinen einstigen Beliebtheitswerten. Es gibt also viel zu diskutieren in Augsburg.



phoenix berichtet mehr als acht Stunden live vom Treffen der CSU-Delegiertinnen und -Delegierten. Am Freitag, 28. Oktober 2022, nimmt phoenix die Zuschauer von 15.30 Uhr bis vorauss. 20.00 Uhr mit ins Augsburger Messezentrum; am Samstag, 29. Oktober, ist phoenix von 9.00 bis 13.15 Uhr live dabei. Durch die Sendung direkt vor Ort führt phoenix-Moderator Michael Krons. Seine Gäste sind u.a. der stellv. Chefredakteur der Passauer Neue Presse, Alexander Kain, und der Politikwissenschaftler Prof. Heinrich Oberreuter, die die Ergebnisse des Parteitags analysieren und einordnen. Durch den Parteitag führt Gerd-Joachim von Fallois, der das Geschehen aus dem Off kommentiert. Höhepunkte des Parteitags dürften die Reden von Markus Söder (Fr., 16.30 Uhr) und dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz (Sa., 12.00 Uhr) sein.



