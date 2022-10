Berlin (ots) -Das Publikumsvoting zum Deutschen Mobilitätspreis (DMP) ist beendet. 18 Projekte in acht Kategorien und zwei Persönlichkeiten in der Kategorie DMP | Menschen haben es auf die Shortlist geschafft. In der Jurysitzung am 26. Oktober erfolgt die geheime Abstimmung über die Gewinnerinnen und Gewinner. Am 27. Oktober werden die Preisträgerinnen und Preisträger im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin verkündet.Die Shortlist (http://www.mobilitaetspreis.de/shortlist):DMP | Good Practice- Adaptive City Mobility- On-Demand-Mobilität für die Region Frankfurt/RheinMainDMP | Erfahrungstransfer- citizen mobility- Netzwerk der vom Land geförderten Stellen für nachhaltige Mobilität in Baden-WürttembergDMP | Veränderung- eFarm- e.VolutionDMP | Daten und Innovation- MOTIS Project- OPENER nextDMP | International- Transport Data Commons Initiative (TDCI)- VelObserverDMP | Young Vision- POWERbänk- Second RideDMP | Science-Fiction- Sunglider Smart Uberground Metro- Veloroute H2ODMP | Art- Parasite Parking- TraumschüffDMP | Menschen- Katja Diehl- Sylvia LierPreisverleihung in BerlinAm 27. Oktober findet die Preisverleihung des Deutschen Mobilitätspreises 2022 in der Wartehalle in Berlin statt. Vor Ort werden die Projekte der Shortlist-Nominierten präsentiert. Außerdem findet ein interaktives Format statt, in dem sich Jury und Projektverantwortliche über Mobilitätstrends und Potenziale des DMP 2022 austauschen. Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr Daniela Kluckert hält ein Grußwort. Im Anschluss werden Deutschlands beste Projekte und Persönlichkeiten in neun Preiskategorien ausgezeichnet. Darüber hinaus wird ein Publikumspreis verliehen. Durch die Veranstaltung führt Moderator Janos Joskowitz.Pressekontakt:Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.Kontakt Team Deutscher MobilitätspreisStefanie ZillnerLeitung Kommunikation & VeranstaltungeniRights.Lab GmbHTel. +49 (0) 171 9985522s.zillner@irights-lab.dewww.irights-lab.deKontakt Presse und PRVerena SchönhofenSenior Account Manager Public RelationsKruger MediaTel. +49 (0) 171 3102502verena.schoenhofen@kruger-media.deKontakt BMDVPressestelle im BMDVTelefon: + 49 30 18 300-7200E-Mail: presse@bmdv.bund.deInternet: www.bmdv.bund.deOriginal-Content von: iRights.Lab GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164349/5353105