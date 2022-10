In der vorigen Woche war ein Arbeitspapier des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) an die Öffentlichkeit geraten, das unter anderem technologiespezifische und teils rückwirkende Erlösabschöpfungen vorsah. Wenn die Erlösabschöpfung bei der Solarenergie durch die Bundesregierung rückwirkend oder in unverhältnismäßiger Höhe kommt, könnte das zu einem Markteinbruch und zum Verfehlen der Klimaziele führen. Das schreibt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) in einer Pressemitteilung.Die Pläne des BMWK ...

