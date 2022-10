TALLINN, Estland, Oct. 25, 2022 Solutions, der Anbieter einer führenden KI/ML-gestützten Plattform für grenzüberschreitende Handels-Compliance, startet eine Partnerschaft mit der DPDgroup, einem der weltweit führenden Paketzustellnetzwerke.



Diese Partnerschaft ermöglicht es der DPDgroup, die jährlich 2,1 Milliarden Pakete zustellt, ihre Qualitäts- und Compliance-Prozesse zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Zollabwicklung zu senken.

Die DPDgroup wird die KI/ML-gestützte Plattform von Eurora nutzen, um die Vergabe von Produktklassifizierungscodes (HS) und die Einhaltung der Exportkontrollregeln in der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten zu automatisieren. Die Zuweisung von Produktklassifikationscodes (HS) und Exportkontrollklassifizierungen (ECCN-Code) ist ein entscheidender Schritt innerhalb des Exportprozesses, da diese Klassifizierungen erforderlich sind, um nachzuweisen, dass alle Einschränkungen und Lizenzanforderungen vor dem Export eines Artikels ordnungsgemäß vom Versender geprüft wurden.

Die Compliance-Plattform von Eurora verarbeitet bis zu 5.000 Anfragen pro Sekunde mit einer Genauigkeit von 98 %* - das höchste Maß an Genauigkeit, Geschwindigkeit und Automatisierung, das auf dem Markt erhältlich ist. Da es allein in der EU mehr als 15.000 10-stellige Warennummern gibt, ist es unmöglich, diese Geschwindigkeit und Kostengünstigkeit mit den manuellen oder hybriden Methoden, die heute verwendet werden, zu erreichen.

Als nächsten Schritt wollen beide Unternehmen die geografische Abdeckung der Export-Compliance-Dienstleistungen auf den Nahen Osten und Asien ausweiten.

"Eurora und die DPDgroup arbeiten seit Anfang 2022 eng zusammen, um die Vorschriften verschiedener Jurisdiktionen einzuarbeiten, wozu eine breite Palette von Klassifizierungsregeln und Einschränkungen gehört, die von der Eurora-Maschine quasi gelernt wurden", sagte Marko Lastik, Gründer und Group CEO von Eurora.

Die DPDgroup, die täglich über 8,4 Millionen Pakete weltweit zustellt, suchte nach einer Lösung, die ihre Paketzustellung verbessern würde. "In einem Kontext, in dem Produktsicherheits- und Transportsicherheitsprozesse von entscheidender Bedeutung sind, und mit wachsender internationaler Aktivität streben wir stets danach, Qualität und Compliance zu verbessern. Der Einsatz von KI- und Machine-Learning-Lösungen wird uns helfen, die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit unserer internationalen Aktivitäten zu verbessern und gleichzeitig den Weg für zukünftige Möglichkeiten wie neue Kundenservices, neue Regionen und weitere Automatisierung zu ebnen", sagte Olivier Tsalpatouros, Senior Director Regulatory & Global Trade Affairs bei DPDgroup.

"Dank jahrelanger wissenschaftlicher Forschung und der Entwicklung von maschinellen Lernfähigkeiten ist Eurora in der Lage zu belegen, dass die Logistik- und Postbranche uns vertraut. Die Eurora-KI-Engine kann aus einer großen Datenmenge die am besten geeignete Antwort finden, indem sie aus dem ständigen Hinzufügen von Daten lernt", erklärte Marko Lastik.

Die KI von Eurora nutzt über 500 Millionen Datensätze von Trainingsdaten aus realen Transaktionen der weltweit größten Logistikdienstleister. Die Plattform kann von Online-Verkäufern, Marktplätzen, Logistik- und Postunternehmen genutzt werden, um Steuer- und Zollerklärungen zu automatisieren und die entsprechenden HS-Codes zuzuweisen.

* Beobachtetes Niveau bei den gesamten Compliance-Plattformlösungen von Eurora im Jahr 2022.

Informationen zu GeoPost/DPDgroup

Die DPDgroup ist eines der weltweit führenden Paketzustellnetzwerke mit dem Ziel, ein Maßstab für die nachhaltige Zustellung und ein führender Wegbereiter für die Beschleunigung des E-Commerce zu werden. Wir kombinieren innovative Technologie und lokales Wissen, um sowohl Transportunternehmern als auch Käufern einen flexiblen und benutzerfreundlichen Service zu bieten.

Mit 120.000 Zustellexperten in fast 50 Ländern und einem Netz von 70.000 Abholstellen stellt die DPDgroup täglich 8,4 Millionen Pakete - 2,1 Milliarden Pakete pro Jahr - über die Marken DPD, Chronopost, SEUR, BRT und Jadlog weltweit zu. Die DPDgroup ist das Paketzustellnetzwerk von GeoPost. GeoPost erzielte 2021 einen Umsatz von 14,7 Milliarden Euro.

Informationen zu Eurora Solutions

Eurora nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um grenzüberschreitende Mehrwertsteuern, Zollbeträge und Erklärungen automatisch zu verwalten.

In den letzten Monaten hat Eurora eine britische Zentrale in London und eine US-Zentrale in Miami eröffnet. Chris Lentjes , ein Veteran von Pitney Bowes und DHL mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung, wurde US-CEO von Eurora. E-Commerce-Schwergewicht Walter Trezek kam als Non-Executive Chairman des Aufsichtsrats zu Eurora.

Eurora wurde 2018 von Marko Lastik gegründet, einem globalen Logistikexperten mit über 30 Jahren Erfahrung, die meisten davon in Verbindung mit Asien. Eurora beschäftigt über 165 Mitarbeiter in 18 Ländern.