NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis (Ebitda) des Kunststoffkonzerns entspreche seiner Schätzung, liege aber sechs Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der gesenkte Ergebnisausblick überrasche ihn ebenfalls nicht, könnte am Markt aber für Enttäuschung sorgen. Dementsprechend dürfte die Ebitda-Konsensschätzung für 2022 um rund fünf Prozent sinken./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 06:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 06:58 / BST

DE0006062144