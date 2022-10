Berlin (ots) -Gewusst wie!In der neuen kreativen Social-Kampagne von Studio71 und den SOS-Kinderdörfern weltweit gibt Studio71-Artist und Tischlermeister Jonas Winkler in einer Videoreihe Hilfestellung, wenn es darum geht, Alltags- und Spielgegenstände aus Holz selber zu bauen. Zusätzlich informiert er dabei über die weltweite Hilfe der SOS-Kinderdörfer und ruft die Community und seine Zuschauer:innen zum Spenden auf. In zehn Folgen des DIY-Formats "VerWINKLERt" trifft er - live oder virtuell - Mitarbeiter:innen der SOS-Kinderdörfer weltweit. Gemeinsam besprechen sie, welche Gegenstände dort jeweils den Kindern, Jugendlichen und Familien eine Freude machen würden: Ein neues Klettergerüst für die Kinder in Bosnien und Herzegowina? Balance-Boards für die geflüchteten ukrainischen Familien in Polen? Neues Lern-Spielzeug für das SOS-Kinderdorf in Rumänien? Kein Problem: Jonas Winkler weiß, wie es geht. Mit Hilfe einfachster Materialien baut er diese Gegenstände, für die er eine Anleitung auf der Website der SOS-Kinderdörfer weltweit www.sos-kinderdoerfer.de/verwinklert zur Verfügung stellt. Seine Community und die Teams der jeweiligen Einrichtung können die Holzgegenstände auf diese Weise einfach und ressourcenschonend nachbauen. Prominente Unterstützung bekommt Jonas Winkler von Botschafter:innen der SOS-Kinderdörfer wie unter anderem dem Moderator und Schauspieler Jochen Schropp, der sich schon seit über 13 Jahren für die SOS-Kinderdörfer weltweit engagiert. Schropp spricht dabei auch von seinen persönlichen Erfahrungen mit den SOS-Kinderdörfern. Zusammen mit Jonas Winkler baut er für ein SOS-Kinderdorf in Bosnien und Herzegowina ein Kletterdreieck.Jonas Winkler, Studio71-Artist: "Die Arbeit und das Konzept von den SOS-Kinderdörfern bewegen mich als Mensch sehr, nicht zuletzt, weil ich selbst zwei Kinder habe. Gerade Spielsachen lassen sich oft simpel, kostengünstig und ressourcenschonend selber bauen. Deshalb ist die Videoreihe, die Studio71 und ich gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern weltweit entwickelt und umgesetzt haben, für mich eine echte Herzensangelegenheit. Ich kann als DIY-Experte mit meinem Können Hilfe zur Selbsthilfe leisten und damit auch noch unser aller Zukunft unterstützen - die Kinder rund um den Globus."Alexandra Reinhart, Head of Communications, Digital & Marketing SOS-Kinderdörfer weltweit: "Das gemeinsame Projekt mit Jonas Winkler und Studio71 ist für uns und unsere Programme ein großer Gewinn. Wir können Kindern und Jugendlichen durch das Know-how von Jonas eine Freude bereiten, aber auch viele Zuschauer:innen durch ein neuartiges Videoformat auf die weltweite Hilfe der SOS-Kinderdörfer aufmerksam machen. Unser gemeinsamer Besuch im SOS-Kinderdorf in Polen hat einmal mehr gezeigt, dass der gegenseitige Wissensaustausch auf Augenhöhe der richtige Weg ist, um Hilfe zu leisten: Die Jugendlichen in unseren Programmen waren begeistert von Jonas Winkler. Wir haben alle gespürt, wie sehr es ihm am Herzen liegt, wie viel Freude er an der Arbeit hatte und wie leicht es ihm fiel, den Zugang zu jungen Menschen zu gewinnen."Die zehnteilige Videoreihe "VerWINKLERt" für die SOS-Kinderdörfer weltweit wird konzipiert und produziert von Studio71 und auf dem YouTube-Kanal der SOS-Kinderdörfer weltweit zu sehen sein und im nächsten Jahr fortgesetzt.Hier geht's zu Video 1 "Balance Board": https://youtu.be/529jVvq6nRY (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F529jVvq6nRY&data=05%7C01%7CAnne.Tannert%40studio71.com%7Cae15c6e8d8de412e08b708dab33fbddf%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C1%7C0%7C638019383593643935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ex94RoDcjaRonIRCAS7NJbxyyBSBVdAxmsS0O4hOcGw%3D&reserved=0)Über SOS-Kinderdörfer weltweit:Die SOS-Kinderdörfer sind ein unabhängiges, nichtstaatliches und überkonfessionelles Hilfswerk für Kinder, Jugendliche und Familien. Die SOS-Kinderdörfer sind ein unabhängiges, nichtstaatliches und überkonfessionelles Hilfswerk für Kinder, Jugendliche und Familien. Seit über 70 Jahren verfolgen wir das Ziel "Jedem Kind ein liebevolles Zuhause" zu bieten. Darum engagieren wir uns in 137 Ländern weltweit nachhaltig für Kinder und Jugendliche und fördern sie in ihrer individuellen Persönlichkeit und unterstützen sie in ihrer Entwicklung.Über Studio71:Studio71, die globale Digital Media- und Entertainment-Company der ProSiebenSat.1 Group, hat sich auf die Kreation, die Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung von digitalen Inhalten weltweit spezialisiert - zumeist in Zusammenarbeit mit Influencer:innen. Studio71 ist mit Büros in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland vertreten und distribuiert auf internationaler Ebene täglich Inhalte von Tausenden von Creators auf den unterschiedlichsten Plattformen: von YouTube über Facebook bis hin zu Instagram, TikTok und Snapchat. Allein in Deutschland erreicht der Marktführer eine monatliche Gesamtreichweite bis zu einer Milliarde Video Views allein auf YouTube. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter. 