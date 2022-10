Der Preis der Sicherheit: Eigentlich beißt sich hier die Katze gewissermaßen selbst in den Schwanz. Schließlich suchen Investoren so manches Mal vergleichsweise sichere Häfen. Jedoch ist die Frage, was sie mittel- bis langfristig denn wert sind. Inzwischen bin ich der Meinung, dass Sicherheit jeweils eine Komponente betrifft. Entweder ein gutes, intaktes und überaus starkes Geschäftsmodell. Oder aber eine niedrige, fundamentale Bewertung, die im Endeffekt eine Sicherheitsmarge reflektiert. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...