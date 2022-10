Düsseldorf (ots) -- Dachfondstruktur ermöglicht Investment in ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu 16 Zielfonds- Investmentschwerpunkte bilden technologische Innovationen in den Bereichen Digitalisierung, Deep Tech, Digital Health und Clean Energy- Die insgesamt vierte VC-Strategie der Private-Markets-Plattform Kapital 1852 strebt Zielrendite von 18 Prozent p.a. anDie Private-Markets-Plattform Kapital 1852 Beratungs GmbH startet mit dem Equity Invest V "Digital Growth II" eine Folgestrategie des erfolgreichen Equity Invest III "Digital Growth". Investment-Schwerpunkt bildet der Bereich digitale Technologien. Der Fonds mit einem Zielvolumen von 120 Mio. USD und einer Zielrendite von 18 Prozent p.a. investiert dafür in 12 bis 16 Zielfonds weltweit führender Venture-Capital-Fondsmanager mit nachweisbaren, veritablen Track Records, hoher Reputation und erfahrenen Investmentteams.Sektoraler Fokus der Strategie liegt innerhalb des Digital-Segments insbesondere auf Dienstleistungen in den Bereichen Software und Künstliche Intelligenz sowie auf disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien, die an Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft partizipieren, wie etwa Digital Health und Clean Energy. Als Megatrends bieten diese Bereiche vielversprechende Chancen für langfristig nachhaltige und erfolgreiche Geschäftsmodelle. Geographisch stehen insbesondere die institutionalisierten Märkte in den Kernregionen Nordamerika und Europa sowie in Israel, Asien und Lateinamerika im Fokus.Im Bereich Venture Capital ist Kapital 1852 seit mehr als acht Jahren aktiv und verfügt über ein umfangreiches Venture-Capital-Netzwerk mit mehr als 500 VC-Managern. Der neue Dachfonds ist dabei bereits die vierte VC-Strategie. "Mit dem Digital Growth II möchten wir Investoren weiterhin Zugang zu einem Portfolio mit einer breiten Streuung über verschiedene Sektoren und Vintage Years der weltweit führenden Venture-Capital-Manager geben", sagt Alexander Stern, Geschäftsführer der Kapital 1852 Beratungs GmbH. "Die Kapital 1852 konnte mit der vorherigen Venture-Capital-Dachfondsstrategie nachweislich eine Top-Quartile Fondsmanager-Selektion mit einem Netto IRR von aktuell 43,3 Prozent umsetzen. Daran möchten wir mit dem Digital Growth II im aktuellen Umfeld mit seinen vielversprechenden Chancen anknüpfen."Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.1852.capital/de/kapital-1852-startet-weiteren-venture-capital-dachfondsÜber Kapital 1852:Kapital 1852 ist der eigenständige Investmentmanager der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit einem Direktinvestmentfonds im Bereich Private Equity sowie Dachfonds in den Bereichen Venture Capital und Private Debt. Im Segment Venture Capital ermöglicht Kapital 1852 Investoren einen Zugang zu ausgewählten internationalen Venture-Capital-Fonds mit einem Fokus auf den Technologie-Sektor. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei innovative Digitalunternehmen, die eine Partizipation an Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft anstreben. Die Investitionen erfolgen weltweit über die Regionen Europa, USA, Israel, Lateinamerika und Asien hinweg.Mehr erfahren Sie hier: www.1852.capital/dePressekontakt:Vincent TeichmannHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon: +49 69 2161-1429Mobil: +49 172 3877-636E-Mail: vincent.teichmann@hal-privatbank.comOriginal-Content von: Kapital 1852 Beratungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164141/5353153