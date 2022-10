Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche herrschte an den Finanzmärkten weiterhin extreme Volatilität, so die Analysten von Postbank Research.Seit März seien die täglichen Schwankungen der Renditen von US-Staatsanleihen sehr hoch. Der ICE BofA MOVE Index, der die Volatilität am Markt für US-Staatsanleihen messe, habe sich dem Höchststand vom März 2020 - dem höchsten Wert seit 2009 - genähert. Die Volatilität an den US-Rentenmärkten habe in letzter Zeit zu einer Ausweitung der Renditeabstände beigetragen. Unterdessen würden die Erwartungen für eine Zinserhöhung durch die FED weiter ansteigen, nachdem die weltweiten Inflationszahlen in diesem Monat höher als erwartet ausgefallen seien. Man hätte erwarten können, dass die höheren Zinssätze die Aktien belasten würden, aber der S&P 500 Index handle derzeit bei 3.752, höher als die 3.583 Punkte zu Beginn der Woche. Die aggressive FED dürfte auch den Dollar weiterhin stützen. ...

