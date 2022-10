Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die diesjährigen Gewinner des Citywire Deutschland Awards 2022 stehen fest, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Unter den Fondspartnern von Universal Investment seien Martin Wirth und Raik Hoffmann von FPM Frankfurt Performance Management als beste Fondsmanager der Kategorie Aktien - Deutschland gekürt worden. Citywire Deutschland zeichne in insgesamt zwölf Sektoren die besten Fondsmanager und Fondsgesellschaften aus. Universal Investment gratuliere allen Gewinnern, insbesondere FPM. (Ausgabe 3/2022) (25.10.2022/fc/n/s) ...

