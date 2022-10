NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Erträge und das Nettozinsergebnis der Bank seien im vergangenen Quartal stark ausgefallen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Kosteneffekte den positiven Aspekten entgegenstünden, dürften die Markterwartungen kaum steigen. Der Fokus bleibe zudem weiter auf der Strategie des Unternehmens und auf dem Druck, das Asiengeschäft auszugliedern./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 06:59 / BST



ISIN: GB0005405286

