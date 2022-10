Der ifo-Geschäftsklimaindex bestätigt einmal mehr, dass die Rezession in Deutschland schon in vollem Gange ist.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der ifo-Geschäftsklimaindex fällt im Oktober nur marginal von 84.4 auf 84.3. Die Geschäftserwartungen der Unternehmen können sich gegenüber dem Vormonat von 75.3 auf 75.6 leicht verbessern - was unter anderem auch an den angekündigten staatlichen Massnahmen zur Deckelung der Energiepreise liegen dürfte. Nichtsdestotrotz bleiben die Belastungen gross.

