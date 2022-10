Global Processing Services ("GPS"), eine führende weltweite Technologieplattform für den Zahlungsverkehr, meldete heute die Berufung von Kim Ohlrogge zum Chief Product Officer.

Kim Ohlrogge leitet mit sofortiger Wirkung das weltweite Produktteam des Unternehmens und wird den Fokus darauf setzen, den Produktfahrplan von GPS zu beschleunigen, Innovation bei der Issuer-Zahlungsverarbeitung der nächsten Generation für weltweite Finanzinstitute und Fintechs voranzubringen und die Expansion des Unternehmens in neue internationale Märkte zu unterstützen. Ohlrogge tritt dem Führungsteam von GPS bei und wird sowohl in London (Vereinigtes Königreich) als auch in Berlin (Deutschland) tätig sein.

Sie bekleidete zuletzt die Position des Senior Vice President Product bei der Nexi/Nets Group in Deutschland, in der sie die Zahlungsstrategie und -innovation leitete und den Schwerpunkt auf die Vereinfachung des Zahlungsprozesses für europäische Unternehmen und Verbraucher legte.

Ohlrogge bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Zahlungsverkehr, E-Commerce und bei Finanzdienstleistungen sowohl auf Seiten der Issuer (Kartenaussteller) als auch auf Seiten der Acquirer (Händlerbank) bei GPS ein, denn sie war in leitenden Funktionen bei wachstumsstarken Unternehmen in den USA und Europa wie etwa TSYS und Digital River sowie der Beratung verschiedener Akteure der Branche tätig.

"Da sie sowohl auf der Acquiring- als auch auf der Issuing-Seite tätig war, verfügt Kim als wirklich herausragende Persönlichkeit über eine einzigartige Perspektive in der weltweiten Zahlungsverkehrsbranche", sagte Kevin Schultz, Chief Executive Officer, GPS. "Ihre fundierten Kenntnisse bei Zahlungen und umfassende internationale Erfahrung werden für unser Team äußerst wertvoll sein, wenn wir die Entwicklung unseres Produktangebots beschleunigen, um die schnell steigenden Anforderungen unserer vielfältigen weltweiten Kunden zu erfüllen und in neue Länder zu expandieren."

Kim Ohlrogge, Chief Product Officer, GPS, führte aus: "Ich habe den Großteil meiner beruflichen Laufbahn in der Zahlungsverkehrsbranche verbracht und erschließe mit Leidenschaft das Potenzial neuer Spitzentechnologien, um die Geschwindigkeit, Einfachheit und Sicherheit des Zahlungsprozesses für Unternehmen und Verbraucher zu verbessern."

"Ich freue mich auf meine Arbeit mit dem Team und den umfangreichen Aufgabenbereich, den kundenorientierten Produktfahrplan von GPS voranzubringen, unsere Technologie-Investitionen zu priorisieren und verstärkt Versuche anzustrengen, um zu sehen, wie wir die Zukunft des Zahlungsverkehrs weiter revolutionieren können."

Die Berufung von Kim Ohlrogge folgt direkt auf die jüngste Ankündigung einer Partnerschaft von GPS mit Featurespace, dem weltweit führenden Anbieter von adaptiven Verhaltensanalysen für die Betrugserkennung und das Risikomanagement, um eine marktführende Lösung zur Betrugsbekämpfung im Bereich der Issuer-Verarbeitung zu schaffen.

