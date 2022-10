Dortmund (ots) -Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) treibt die Digitalisierung voran und setzt auf die powercloud-Lösung von PwC Deutschland / PwC Solutions als offizieller Reseller und SaaS-Plattform-Betreiber / Partnerschaft mit rku.it sichert Kunden Skaleneffekte, Service und SupportDie Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) wird ihr bisheriges Abrechnungssystem durch die cloud-native Abrechnungslösung von powercloud ablösen und setzt dafür auf das Reselling-Modell von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC). DEW21 unterstreicht damit ihre Ambitionen zur konsequenten Digitalisierung des Unternehmens. DEW21 zählt in und um Dortmund zu einem der größten Energie- und Wasserversorger. Dazu kommen Produkte und Services u.a. in den Bereichen e-Mobilität, Photovoltaik und Wärme. Neben der zunehmenden Digitalisierung und dem sich rasant verschärfenden Wettbewerb durch neue Akteure, verändert sich auch der Anspruch der Kunden an innovative Produkte und Services. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, gründete DEW21 bereits 2020 das digitale Tochterunternehmen stadtenergie, welches bundesweit Ökostrom und Ökogas vertreibt.Customer-to-Cash Prozesse mit powercloud abbilden"Mit der stadtenergie haben wir erste, wichtige Erfahrungen im digitalen Vertrieb gesammelt und neue Maßstäbe gesetzt. Sämtliche Prozesse, Produkte, Serviceabläufe sowie Vertriebs- und Marketingaktivitäten erfolgen unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Kundenzentrierung. Von diesen Erfahrungen möchten wir bei DEW21 profitieren und diese in der Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie berücksichtigen", erläutert Dominik Gertenbach, Vertriebsleiter bei DEW21 und Geschäftsführer der stadtenergie. "Von Anfang an haben wir bei der stadtenergie auf die SaaS Customer-to-Cash Lösung powercloud gesetzt. Dabei nutzen wir die exponentielle Innovationskraft dieser Lösung, um entlang der Customer Journey ein einzigartiges Kundenerlebnis zu schaffen." Die positiven Erfahrungen werden nun genutzt, um diese Plattform auch bei DEW21 für die Marktrolle Lieferant zu implementieren.Mit der powerloud-Lösung besitzt DEW21 die Möglichkeit, zukünftig ihre Meter-to-Cash Prozesse noch stärker zu automatisieren und damit ein weiteres Wachstum anzustreben - immer vor dem Hintergrund, das Unternehmen fit für die Zukunft aufzustellen. powercloud bietet durch die moderne IT-Architektur hervorragende Möglichkeiten, schnell und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren und dabei gleichzeitig zu skalieren. Damit kann sich DEW21 noch stärker auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und Mehrwerte für ihre Kunden generieren. "Als DEW21 möchten wir den digitalen Reifegrad unseres Unternehmens konsequent und nachhaltig steigern. Die innovative SaaS-Lösung von powercloud, gepaart mit dem Reselling Konzept von PwC, bietet uns dabei zahlreiche Vorteile, um unsere IT-Landschaft zukunftsfähig aufzustellen", so Jens Grötecke, CIO bei DEW21.PwC führt ein und betreut die powercloud SaaS-PlattformDEW21 hat sich bei der Wahl für die powercloud-Technologie für das Konzept von PwC Deutschland entschieden, die über die Tochtergesellschaft PwC Solutions als offizieller Reseller von powercloud agiert. Damit profitiert DEW21 auf dem Weg der digitalen Transformation gleich von mehreren Vorteilen. Zum einen bezieht der Energieversorger die modernste am Markt verfügbare Customer-to-Cash-Lösung für die Energiewirtschaft, zum anderen ist PwC als renommierte Unternehmensberatung mit tiefgehender Expertise in der Energiewirtschaft der zentrale Ansprechpartner für alle Belange. DEW21 hat darüber hinaus Zugang zu den umfangreichen strategischen Partnerschaften und Ökosystemen von powercloud sowie PwC und kann die Lösung durch die Parametrisierung vollkommen individuell auf ihre spezifischen Anforderungen einstellen. "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit DEW21 fortzusetzen und einen wesentlichen Beitrag zur Automatisierung und Neuausrichtung der DEW21 IT-Landschaft zu leisten", so Philipp Schmidt, verantwortlicher Partner bei PwC für die powercloud Abrechnungsinstanz.Weitere Skaleneffekte sowie Service und Support für rku.it KundenUm weitere Skaleneffekte mit der powercloud Abrechnungsinstanz zu heben, entschied man sich in dem Dreigespann aus DEW21, PwC und rku.it, auch weiteren, potenziellen Interessenten die o.g. speziellen Rahmenvereinbarungen anzubieten. Hierzu zählt die Bereitstellung und Einführung der powercloud Abrechnungsinstanz durch PwC sowie die Erbringungen von Service- und Support-Dienstleistungen durch rku.it. "Kunden und potenzielle Nutzer profitieren durch die Nutzung der PwC powercloud Abrechnungsinstanz nicht nur wirtschaftlich, sondern auch durch die Steigerung ihres individuellen digitalen Reifegrades. Dies stärkt deren Wettbewerbsfähigkeit und stellt eine maximale Kundenzentrierung sicher", führt Dirk Stieler aus, Geschäftsführer bei rku.it. "Die geschlossene Partnerschaft manifestiert die konsequente Strategie zu hybriden Szenarien im Rahmen unserer Plattform NextGen. Mit DEW21 konnte der erste große Pilotkunde für dieses gemeinsame Vorhaben gewonnen werden", ergänzt Matthias Junker, Bereichsleiter Beratung bei rku.it.Über DEW21:Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) beliefert täglich mehr als 600.000 Einwohner*innen und zahlreiche Unternehmen in und um Dortmund mit Strom, Erdgas, Wärme und Wasser. DEW21 entwickelt sich zunehmend zum nachhaltigen Lebensversorger, der seinen Kunden mehr als die klassische Energie- und Wasserversorgung bietet. Als regional verwurzeltes Unternehmen nutzt DEW21 aktiv die Möglichkeiten der digitalen Transformation und leitet daraus Mehrwertservices ab, die das Leben der Kunden komfortabler machen sollen. Dabei ist Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Als kommunales Unternehmen bleibt die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe wesentliche Handlungsmaxime. DEW21 übernimmt seit Unternehmensgründung besondere Verantwortung für die gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Belange der Stadt und engagiert sich in einer Vielzahl städtischer Initiativen wie der "Allianz Smart City". Rund 260 GWh grünen Strom erzeugt DEW21 jährlich aus erneuerbaren Quellen und könnte damit rein rechnerisch mehr als ein Viertel Dortmunder*innen versorgen. Darüber hinaus investiert DEW21 mehr als 100 Mio. Euro in den Aufbau einer klimafreundlichen Wärmeversorgung in der Innenstadt und bringt die Themen Solarenergie und Elektromobilität lokal nach vorne. Weitere Details unterwww.dew21.deÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 327.000 Mitarbeiter in 152 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structureÜber powercloud:Die powercloud GmbH bietet mit ihrer gleichnamigen Plattform seit 2012 eine offene SaaS-Lösung für die Energiewirtschaft an und ist mit aktuell mehr als 200 Kunden Marktführer in Deutschland. Schon heute verwaltet powercloud fast 10 Millionen Vertragsverhältnisse mit ca. 20 Milliarden Euro Umsatz in der Abwicklung. Weitere 20 Millionen Verträge befinden sich in der Migration. powercloud ist das am schnellsten wachsende Abrechnungssystem der Branche, fördert den Aufbau innovativer Energie-Marken, grüner Angebote und macht bestehende Versorger, Netz- und Messstellenbetreiber sowie Stadtwerke fit für die IT- und Kundenanforderungen der Zukunft. Weitere Details unterwww.power.cloud (http://www.powercloud.de)Über rku.it:Im Herzen der Metropole Ruhr zu Hause, in der kommunalen Versorgungs- und Verkehrswirtschaft daheim. Was 1961 als Lochkartengesellschaft begann, ist heute einer der führenden Cloud Service Provider und Beratungspartner für IT-Lösungen.Mit wirksamen und zukunftsgerichteten Dienstleistungen liefert rku.it den Kunden und Kundinnen die Basis, die Daseinsvorsorge für die Menschen ihrer Regionen zu gewährleisten und ihnen so einen sorgenfreien Alltag zu ermöglichen. Gemeinsam mit den Kunden und Kundinnen treibt rku.it Innovationen voran. Sicher, innovativ, flexibel - das ist rku.it. 