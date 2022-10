EQS-News: RAMFORT GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Übernahmeangebot

RAMFORT GmbH: Kaufangebot der HTL GesbR



25.10.2022 / 11:42 CET/CEST

Die RAMFORT GmbH wurde über ein Angebot zum Aufkauf der RAMFORT Anleihe 21/26 WKN A3H2T4 der HTL GesbR informiert.

Das Kaufangebot möchten wir wie folgt kommentieren.

Die RAMFORT GmbH führt keine Geschäftsbeziehung zu dem Unternehmen HTL GesbR und das Unternehmen oder die agierenden Personen sind uns nicht bekannt. Das Angebot liegt deutlich unter dem Kurswert und dem eigentlichen Wert der Anleihe.

Wir haben heute vorläufige Halbjahreszahlen der RAMFORT GmbH 2022 auf der Internetseite veröffentlicht und werden bis nächste Woche die endgültigen Zahlen einstellen können. Der Gewinn in 2022 wird gegenüber 2021 weiter steigen.

Der Coupon der Anleihe wurde am 15.09.22 vollständig und fristgerecht bedient. Hierfür waren keine Finanzierungen nötig, sondern die Zinsen konnten aus den laufenden Einnahmen bedient werden.

Die mit der Anleihe finanzierten Projektgesellschaften und Objekte liegen deutlich vor ihrem Zeitplan und über den geplanten Ergebnissen. Die Werte und Erträge in den Projektgesellschaften sind erheblich gestiegen und haben damit die Sicherheiten weiter erhöht.

Auf Grund der erheblichen Mietsteigerungen und der Ertragskraft, sind die Projektgesellschaften in der Lage die gestiegenen Zinsen zu bedienen und einen erheblichen Überschuss zu erwirtschaften. Auf dieser Grundlage sind auch die zukünftigen Zinszahlungen nicht gefährdet.

Regensburg den 25.10.22

CEO Björn Wittke



