Die Nachfrage nach Wohnbaukrediten ist in Österreich im dritten Quartal 2022 stark gesunken. Die steigenden Zinsen - bei anhaltend hohen Immobilienpreisen - und die Unsicherheit über die weitere Wirtschaftsentwicklung sind die Hauptgründe dafür. Im Gegensatz dazu blieb die Nachfrage nach Unternehmenskrediten expansiv. Des Weiteren haben die Banken im dritten Quartal 2022 vermehrt Kreditanträge privater Haushalte zur Wohnbaufinanzierung und Kreditanträge von kleinen und mittleren Unternehmen abgelehnt. Das zeigt die aktuelle Umfrage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft. Die vierteljährliche Umfrage, in der führende Banken nach ihren Einschätzungen gefragt werden, wurde in der zweiten ...

