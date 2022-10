Das neu eingeführte MatrixScan Count ermöglicht das korrekte Scannen und Zählen mehrerer Artikel auf einmal via Smartphone und beschleunigt Zählprozesse um ein Vielfaches.Zürich - Scandit, Anbieter von «Smart Data Capture Lösungen», gibt seine Zusammenarbeit mit Samsung beim neuen Galaxy XCover6 Pro bekannt. Das unternehmenstaugliche Smartphone kann Frontline Worker mit innovativen Lösungen bei einer grossen Bandbreite an Prozessen mit Datenerfassung unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit Samsung, einem Global Strategic Alliance Partner...

