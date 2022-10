Bonn (www.anleihencheck.de) - Die endgültige Schätzung der Inflation in der Eurozone für September wurde auf 9,9% ggü. Vj. revidiert und lag damit geringfügig unter der vorläufigen Schätzung von 10%, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass die steigende Kerninflation und die hohen Energiepreise die Inflation in nächster Zeit hartnäckig hoch halten dürften, was weitere aggressive Zinsanhebungen seitens der EZB zur Folge haben sollte, da diese sich voll und ganz darauf konzentriere, die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten und die Inflation so schnell wie möglich auf ein normaleres Niveau zurückzuführen. Die Analysten würden mit einer Anhebung um 75 Basispunkte auf der Sitzung der EZB in dieser Woche und um 50 Basispunkte im Dezember rechnen. Bei einer Anhebung um 75 Basispunkte würden der Einlagensatz auf 1,5%, der Refinanzierungssatz auf 2,0% und der marginale Satz auf 2,25% steigen. Die Märkte würden davon ausgehen, dass bis zum nächsten Sommer ein Leitzins von über 3% erreicht werden und die EZB ihre Geldpolitik im Laufe des Jahres 2023 weiter straffen dürfte. ...

