Frankfurt (www.fondscheck.de) - Investitionen in Schwellenländer können sehr volatil sein, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Die Anleger seien häufig politischen und geopolitischen Risiken ausgesetzt. Es komme jedoch darauf an, wie man mit diesen Risiken umgehe, erkläre Portfolio Manager John S. Gray von Legal & General Investment Management (LGIM) im Gespräch mit Tim Habicht, Mitgründer der Nachrichtenplattform Fundview. John S. Gray sei Teil eines Portfolio-Management-Teams, das bei LGIM einen auf Schwellenländeranleihen fokussierten Absolute-Return-Fonds verwaltet. Der UI I - LGIM EM Absolute Return Bond Fund (ISIN LU2243831778/ WKN A2QFAL) verfolge einen Absolute-Return-Ansatz mit Fokus auf Risikomanagement und ziele darauf ab, attraktive Chancen und Verwerfungen bei Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Finanztiteln innerhalb der Anlageklasse zu nutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...