WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den Aufstieg von Ex-Finanzminister Rishi Sunak zum künftigen britischen Premierminister hervorgehoben. "Ziemlich bemerkenswert", sagte er auch mit Blick auf die indischen Wurzeln des 42-Jährigen am Montag (Ortszeit) bei einem Empfang im Weißen Haus anlässlich des hinduistischen Lichterfests Diwali. "Es ist ein bahnbrechender Meilenstein. Und es ist bedeutungsvoll", fügte Biden hinzu.

Sunak war am Montag von seiner Partei zum Vorsitzenden und damit künftigen Premier gekürt worden. Er war der einzige Abgeordnete, der auf die erforderliche Anzahl von mindestens 100 Unterstützern in der Tory-Fraktion kam. Sunak ist der erste indischstämmige Politiker und gläubige Hindu, der in die Downing Street einzieht.

Sie habe schöne Erinnerungen an das Lichterfest, sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris, deren Mutter auch aus Indien stammte, bei dem Empfang. Als Kind sei sie öfter nach Indien gereist, um dort mit der Familie Diwali zu feiern. Dem Engagement, der Entschlossenheit und dem Mut ihrer Mutter - einer Krebsforscherin - sei es zu verdanken, dass sie heute Vizepräsidentin der USA sei./jv/DP/mis