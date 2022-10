Am Montag hatte der Dax sich mit einem kräftigen Plus von 1,6 Prozent an die wichtige 13.000 Punkte Marke gekämpft. Doch am Dienstag verliert der Dax rund 0,5 Prozent und fällt zurück. Da stellt sich die Frage: Kommt es jetzt zur Rally oder zum erneuten Crash? Zur Mittagsstunde notiert der Dax nach einem Erneuten Antesten der 13.00 Punkte-Marke deutlich niedriger mit 0,5 Prozent im Minus bei 12.850 Zählern. Zuerst zeigte sich der Dax stark und stieg ...

