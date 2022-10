Zur Festigung seiner Open-Finance-Positionierung und seiner Ambitionen in Europa stellt Budget Insight im Rahmen einer umfassenden Rebranding-Initiative seinen neuen Namen und sein neues Logo vor.

Budget Insight, ein führender europäischer Akteur im Bereich Open Banking und Open Finance, hat eine umfassende Rebranding-Initiative durchgeführt, um so der beschleunigten Expansion des Unternehmens in Europa und seinem Engagement für Open Finance Rechnung zu tragen. Im Mittelpunkt dieser Rebranding-Initiative steht die Umfirmierung des Unternehmens zu Powens sowie ein neues Unternehmenslogo.

Budget Insight ist ein 2012 gegründetes Fintech-Unternehmen. Es löste 2012 die Open-Banking-Bewegung aus und etablierte sich schnell als führender Aggregator von Bank- und Finanzdaten in Frankreich.

Durch diese neue Identität möchte Budget Insight seine Vision demonstrieren, dass seine Leistungen über das Open Banking hinausgehen. Im Laufe der Jahre hat sich das klare Ziel herauskristallisiert, dass das Unternehmen Kunden und Unternehmen in Europa unterstützt und die Vorteile der Open-Finance-Revolution in vollem Umfang nutzt. Aus diesem Grund ist Budget Insight seit heute Powens, der Open-Banking-Anbieter mit Superkräften.

Die einheitliche API von Powens geht weit über das Open Banking hinaus und bietet Zugang zu Darlehens- und Sparkontodaten sowie zu Investment- und Kryptowährungsdaten und ermöglicht die automatische Erfassung von Rechnungen und Begleitdokumenten.

Das Unternehmen bietet technische Lösungen für ein Ökosystem, das aus mehr als 230 Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Ländern Europas besteht. Dazu zählen einige der größten Banken, Versicherer, Vermögensverwalter und weitere führende Unternehmen aus dem Fintech-Sektor.

Mit dieser Rebranding-Initiative und der Umfirmierung kann Powens seine Position als einer der führenden Anbieter von Open Finance in Europa festigen. Powens profitiert von der jüngsten Kapitalspritze und plant, in den kommenden Monaten und im Jahr 2023 europäische Unternehmen zu übernehmen, um seine Strategie in die Tat umzusetzen.

"Dies ist ein weiterer wichtiger, symbolträchtiger Schritt für unser Unternehmen. Für uns war es entscheidend, unsere Marke so umzugestalten, dass sie unseren Ambitionen für Europa besser gerecht wird. Unsere neue Markenidentität Powens erfüllt dieses Ziel auf perfekte Weise. Damit schlagen wir in unserer Unternehmensgeschichte ein neues Kapitel auf, das sich durch eine Beschleunigung unserer Präsenz in Europa auszeichnet. Dies ist nur die erste von vielen weiteren interessanten Ankündigungen, die noch folgen werden", so Bertrand Jeannet, Chief Executive Officer von Powens. "Auch unsere Konkurrenten betreiben Open Banking, doch wir sind der einzige Anbieter auf dem Markt, der Open Banking mit Superkräften anbieten kann."

"Für die Nutzer sind wir ein vertrauenswürdiger externer Anbieter, der zwischen Finanzinstituten und deren Anwendungen positioniert ist, welche unsere Dienste nutzen. Unsere neue Marke wird uns in die Lage versetzen, diese Position und Sichtbarkeit gegenüber den Verbrauchern zu stärken", ergänzt Romain Bignon, Mitbegründer von Powens

Der Name Powens geht auf das Engagement des Unternehmens zurück, den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten bereitzustellen und mit Finanzdienstleistungen in neue Dimensionen vorzustoßen. Die neue visuelle Identität steht für Leichtigkeit und Transparenz. Sie transportiert auf subtile Weise die Idee der Datenübertragung und des Datenflusses zentrale Fähigkeiten der Open-Finance-Plattform. Darüber hinaus verweisen die abgerundeten Buchstaben im Logo auf die spielerischen, agilen Aspekte des Produktangebots von Powens.

Produktneuigkeiten in Verbindung mit dieser Rebranding-Ankündigung:

Erweiterte Konnektivität: Powens kann nun Daten von mehr als 1800 Finanzinstituten in Europa abrufen.

Europaweite Krypto- und Trading-Plattformen verfügbar: Powens bietet Zugang zu mehr als 110 Anlageplattformen,unter anderem zu Trade Republic, DEGIRO, FTX, Binance und Bitpanda.

Erfahren auch Sie, wie Powens Unternehmen dabei unterstützen kann, ihre Anwendungen so leistungsstark zu optimieren, dass sie die besten eingebetteten Finanz- und Zahlungsservices unterstützen. Hier erhalten Sie weitere Informationen

Über Powens

Powens steht für Open Banking mit Superkräften. Die einheitliche API des Unternehmens geht über PSD2 hinaus und unterstützt mehr als 230 führende Finanzdienstleister dabei, schon heute die Open-Finance-Angebote der Zukunft zu entwickeln. Die Open-Finance-Plattform bietet Zugang zu Darlehens- und Sparkontodaten sowie zu Investment- und Kryptowährungsdaten und ermöglicht die automatische Erfassung von Rechnungen und Begleitdokumenten.

