Linde zieht sich voraussichtlich von der Frankfurter Börse zurück

Der Konzern überdenkt seine Listung am Frankfurter Börsenplatz. Außerdem: HSBC-Produktexperte Julius Weiß diskutiert im kommenden Webinar die aktuelle Lage an den Zins- und Währungsmärkten.



Der amerikanisch-deutsche Industriegaskonzern mit Sitz in Irland zieht einen potenziellen Rückzug von der Frankfurter Börse in Betracht. Grund seien regulatorische Richtlinien in Europa, die laut dem Management dafür sorgen würden, dass die Bewertung des DAX©-Schwergewichtes hinter ihrem Potenzial zurückbleibe. Mit einem Rückzug vom deutschen Börsenplatz würde die Deutsche Börse einen schweren Schlag erleiden und eines ihrer wertvollsten Mitglieder verlieren. Das letzte Wort sollen aber die Aktionäre haben.



Die Terminbörse EUREX gab am Dienstagmorgen bekannt, dass die Optionen, denen die Linde PLC-Aktie zu Grunde liegt, am letzten Handelstag der Aktie delisted werden. HSBC-Produkte wurden daraufhin bis auf Weiteres auf Bid-Only gestellt und es können nur noch Verkäufe vorgenommen werden. Sobald es neue Informationen diesbezüglich gibt, werden diese auf der Seite www.hsbc-zertifikate.de bekanntgegeben.





Die Leitzinsen steigen vor dem Hintergrund von hohen Inflationsraten weltweit an und beeinflussen neben den Kursen von Aktien und Anleihen auch die Kurse von Währungen. So fiel der EUR im Laufe des Jahres auf und teilweise unter Parität zum USD und auch der GBP erlitt im Zuge der dortigen politischen Unsicherheiten einen schweren Schlag. Wie Anlegerinnen und Anleger von diesen Dynamiken profitieren können und was es dabei zu beachten gilt, diskutiert mit Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß im kommenden HSBC-Webinar mit dem Titel "Vor dem Zinsentscheid - aktuelle Einblicke in die Zins- und Währungswelt" am Mittwoch, den 26.10.2022 um 18:30 Uhr. Interessierte können sich unter folgendem Link die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



