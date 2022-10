BayWa Aktie ist eine eher unauffällige Aktie am Börsenparkett - Übernahme unmöglich. Denn die Aktinäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungsgesellschaft (34,75 %) mit Sitz in Beilngries und die Raiffeisen Agrar Invest (25,01 %) mit Sitz in Wien definieren die DNA des Traditionskonzerns. Aber es tut sich Gewaltiges bei dem ehemaligen eher langweilig erscheinenden "Agrarhändler" mit lokaler Verankerung. Die Geschäftsfelder aus dem Agrarbereich schienen "aus alter Zeit" - aber die BayWa ist im Umbruch, trennte sich von alten Strukturen, verwertete "nicht mehr notwendige Immobilien" und setzt auf Digitalisierung ...

