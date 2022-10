DJ DSGV: Hohe Inflation belastet 90 Prozent der Menschen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Steigende Lebenshaltungskosten, der Krieg gegen die Ukraine und die anhaltende Coronavirus-Pandemie wirken sich laut einer Umfrage auf die finanzielle Situation der Menschen in Deutschland aus. Nur noch 34 Prozent fühlten sich finanziell gut oder sogar sehr gut aufgestellt, so der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in seinem aktuellen Vermögensbarometer. 2021 waren es demnach noch 43 Prozent. "Damit ist der positive Trend der letzten Jahre gebrochen", erklärte der Verband. "Rund 90 Prozent der Befragten treibt die Inflation um", sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis.

Etwa zwei Drittel der Befragten verzichteten in ihrem Alltagsleben auf früher übliche Ausgaben. "Mehr als die Hälfte will sich weiter einschränken", erklärte Schleweis. Besonders Haushalte mit niedrigen Einkommen unter 1.000 Euro seien betroffen: Hier müssten bereits 83 Prozent auf Alltägliches verzichten. Aber auch wer mehr verdiene, mache sich Sorgen. "Der Druck kommt auch in der Mittelschicht an, die bisher vergleichsweise gut über die Runden gekommen ist und nicht von staatlichen Transferleistungen abhängig war", so Schleweis. 58 Prozent der Haushalte mit einem Einkommen von über 2.500 Euro verzichteten bereits im Alltag.

Schleweis rechnete damit, dass die EZB kräftig gegensteuern werde. "Ich halte in diesem Jahr zwei Zinsschritte mit 75 Basispunkten für angemessen", sagte er. Zwar könnten mit der Rückkehr in normale Zinszeiten einige Spareinlagen wieder attraktiver werden - dennoch sollten Sparer mit dem Realzins rechnen. Bei einer Pressekonferenz mahnte der DSGV-Präsident zudem Schritte für eine "kraftvolle Energiewende" an, mit der die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gesichert und Arbeitsplätze erhalten werden könnten. Unter anderem forderte er kraftvolle Förderprogramme mit einem Schwerpunkt bei der energetischen Sanierung von Immobilien und einen deutlich ehrgeizigeren Ausbau regenerativer Energien.

October 25, 2022 06:18 ET (10:18 GMT)

