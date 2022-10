Trotz Rezessionsängsten und Verwicklungen nach Russland waren die Bankentitel zuletzt die großen Gewinner an den Börsen. Denn die US Banken konnten in den vergangenen Wochen mit ihren Zahlen für das dritte Quartal quasi durch die Bank überzeugen. Morgen wird nun Deutschlands Vorzeigebank die Quartalszahlen bekanntgeben. Die Börse ist schon jetzt guter Dinge, denn die Aktie kennt momentan nur den Weg nach oben.

Am Mittwoch wird die Deutsche Bank die Zahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Die amerikanische Konkurrenz hat bereits gut vorgelegt, sodass auch für die Deutsche Bank ganz gute Zahlen zu erwarten sind. Die Konsensschätzung der Analysten liegt beim Überschuss bei rund einer Milliarde Euro. Auch für das Gesamtjahr ist von guten Zahlen auszugehen. So dürften die Erträge vermutlich im Bereich von 27 Milliarden Euro liegen nach 25,4 Milliarden im Vorjahr.

Die Börse scheint diese tolle Perspektive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...