FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG vor Zahlen von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund niedrigerer Absatzmengen, sinkender Preise und steigender Kosten sei mit einem schwächeren dritten Quartal zu rechnen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Experte senkte seine Schätzungen. Die Aktie biete aber nach wie vor viel Substanz und ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis./tav/gl



