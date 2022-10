LONDON (dpa-AFX) - Trotz einer schwierigen Beziehung der beiden Politiker hat Ex-Premier Boris Johnson dem neuen britischen Regierungschef Rishi Sunak mit herzlichen Worten zum Amtsantritt gratuliert. "Dies ist der Moment für alle Konservativen, unseren neuen Premierminister von ganzem Herzen zu unterstützen", schrieb Johnson am Dienstag auf Twitter. Er bezeichnete den Amtsantritt Sunaks als "historischen Tag". Johnson hatte zunächst selbst mit einer erneuten Kandidatur geliebäugelt, sich aber dann am Wochenende doch zurückgezogen, als sich Chaos in der konservativen Fraktion abzeichnete.

Sunak hatte mit seinem Rücktritt als Finanzminister aus dem Johnson-Kabinett im Sommer maßgeblich dazu beigetragen, den damaligen Premier zu Fall zu bringen. Das Verhältnis der Männer galt schon zuvor als angespannt, seitdem als zerrüttet./swe/DP/stk